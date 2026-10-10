José Ramón, experto fiscal: «Es posible que te perdonen las deudas y hay mucha gente que lo está aplicando, pero hay que cumplir una serie de requisitos «

¿Es posible que un banco te perdone una deuda? ¿Y que pasa si el dinero se lo debes a Hacienda? Aunque pueda parecer complicado, la legislación española contempla esta posibilidad a través de la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo al que pueden recurrir quienes han acumulado deudas que ya no pueden pagar. Y no hace falta estar en paro ni haber perdido todos los ingresos para solicitarlo, ya que también pueden acogerse personas que trabajan, cobran una nómina y aun así no tienen suficiente dinero para hacer frente a lo que deben.

Así lo ha explicado José Ramón, experto fiscal, en un vídeo de la cuenta de TikTok @tu_blog_fiscal, donde responde a una pregunta que seguramente se hacen muchos de los que tienen problemas económicos: «¿Por qué no paran de perdonarle deudas a la gente?». Para responder, muestra un caso que ha llevado su equipo y en el que un juez ha cancelado 150.000 euros de deuda a una persona que debía dinero a varios bancos y a Hacienda. Lo más llamativo es que el afectado también ha conseguido conservar su vivienda hipotecada.

José Ramón, experto fiscal: «Es posible que te perdonen las deudas»

«¿Por qué no paran de perdonarle deudas a la gente? Pues sencillamente porque es lo que dice la ley». Así comienza José Ramón su vídeo, en el que recuerda que la cancelación de deudas no es ningún favor que los bancos hagan a sus clientes sino que existe un procedimiento legal al que pueden acudir las personas que ya no tienen capacidad económica para devolver el dinero que deben, aunque para conseguirlo hay que demostrar que se cumplen determinadas condiciones.

El experto explica que esta posibilidad está pensada para quienes han contraído deudas y, debido a su situación actual, no pueden seguir pagándolas. Y eso incluye también a personas que tienen un trabajo y cobran una nómina todos los meses. «Gente que incluso está trabajando, cobrando un sueldo, pero que ni con ese sueldo le llega para poder pagar esas deudas», señala. De hecho, tener ingresos no impide necesariamente solicitar la exoneración si existe una situación de insolvencia. También habla de quienes han intentado hacer frente a sus obligaciones, pero han terminado acumulando pagos que ya no pueden asumir. Aquí introduce una de las cuestiones más importantes de este procedimiento: ser un deudor de buena fe. José Ramón lo explica de una manera sencilla, señalando que se trata de personas que no han actuado de forma fraudulenta ni han contraído esas deudas con intención de engañar.

Le perdonan 150.000 euros de deuda y no pierde su casa

Para mostrar lo que puede llegar a conseguirse, José Ramón enseña uno de los casos que ha gestionado su equipo. El afectado tenía deudas con varias entidades bancarias y también con la Agencia Tributaria. La situación terminó en los tribunales y, según explica el especialista, el juez acordó exonerarle de pagar una parte importante del dinero pendiente. «Resultado, 150.000 euros de deudas perdonadas», comenta. Dentro de esa cantidad había 10.000 euros correspondientes a Hacienda, aunque la deuda que mantenía con la Administración era superior. El experto recuerda que la ley establece un límite para la cancelación de este tipo de obligaciones, por lo que no se puede dar por hecho que cualquier cantidad pendiente con Hacienda vaya a desaparecer.

Pero hay otro detalle del caso que José Ramón considera especialmente importante. El afectado tenía una vivienda hipotecada y, a pesar de sus problemas económicos, ha conseguido conservarla. Según cuenta, pudo refinanciar la hipoteca y acordar una cuota que sí podía pagar con sus ingresos. De esta manera, ha mantenido su casa mientras conseguía librarse de otras deudas que ya no podía afrontar. «A pesar de estas deudas ha mantenido su vivienda y, como ese caso, muchos, muchísimos», asegura el experto.

Qué condiciones hay que cumplir para que te perdonen las deudas

La Ley de Segunda Oportunidad forma parte de la legislación concursal española y permite que particulares y autónomos insolventes soliciten la exoneración de determinadas deudas. La reforma aprobada en 2022 introdujo cambios en este procedimiento, entre ellos la posibilidad de acogerse a un plan de pagos sin tener que liquidar previamente todo el patrimonio.

Ahora bien, no basta con acumular préstamos o tener dificultades para llegar a final de mes. Es necesario encontrarse en una situación de insolvencia y no incurrir en las causas de exclusión que establece la normativa. Entre ellas figuran determinadas condenas por delitos económicos, ciertas sanciones administrativas o haber proporcionado información falsa durante el procedimiento. Tampoco todas las deudas pueden perdonarse. Las pensiones de alimentos, por ejemplo, quedan excluidas, mientras que las cantidades pendientes con Hacienda y la Seguridad Social tienen límites específicos. En ambos casos, la legislación contempla una exoneración máxima de 10.000 euros por deudor, aunque la cantidad que finalmente se cancela depende de las reglas legales aplicables.

En cuanto a la vivienda habitual, la posibilidad de conservarla dependerá de la hipoteca, del patrimonio y de la capacidad de pago de cada solicitante. Por eso, aunque el caso que cuenta José Ramón demuestra que puede conseguirse, no hay una solución idéntica para todo el mundo aunque deja claro que no es «un misterio» sino «la ley».