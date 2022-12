Jordi Roca tiene su propio turrón y está siendo una locura en El Corte Inglés. Se suma así a los turrones de sabor curioso que parecen arrasar esta Navidad, como el de Vicens con sabor a donuts o los turrones XO de Dabiz Muñoz (de gofre, de palomitas o de tarta de queso, entre otros) disponibles también en los mismos supermercados, así que si te gusta toda esta innovación para un dulce tan tradicional y tan nuestro no dejes escapar tampoco el que ha elaborado el repostero del Celler de Can Roca que está arrasando.

Los turrones de Jordi Roca que arrasan en El Corte Inglés

Jordi Roca es uno de los pasteleros más famosos de nuestro país. Es el responsable de los postres del Celler de Can Roca. En 2014 ganó el premio como mejor pastelero por The World’s 50 Best Restaurants. Tiene además, Rocambolesque, el proyecto que revive a su manera el tradicional carro de postres del Celler en forma de cuatro singulares heladerías repartidas entre Cataluña y Madrid, pero cuenta también con turrones propios con los que ya arrasó en 2021 y ahora suma otros que ha creado para El Corte Inglés Selection, que es la selección de dulces de Navidad especial en estos supermercados.

Así que el turrón de Jordi Roca para El Corte Inglés que ha revolucionado a todos los clientes, es el turrón de manzana de feria caramelizada que es un turrón blando con un sabor que recuerda de inmediato a las manzanas caramelizadas que se venden en las ferias y de ahí su nombre. Se vende en un estuche de 300 gramos a un precio de 11,95 euros y entre sus ingredientes, además de la manzana tenemos también el chocolate que se usa como cobertura pero que está también en el interior.

Un delicia exquisita que aunque con una receta de Jordi Roca ha sido elaborado por Torrons Vicens que es una de las empresas turroneras con mayor prestigio en nuestro país y que seguro que vas a querer probar, aunque has de saber que no es este único turrón de Jordi Roca para El Corte Inglés Selection.

Los turrones El Corte Inglés Selection by Jordi Roca

Junto al de manzana de feria, los turrones de Vicens by Jordi Roca para el Corte Inglés son también de galleta con jengibre, el de Candy Cane con fresas con nata (un sabor parecido al de caramelo de navidad con fresas y nata, y el Anarkia de chocolate con frutos secos como las avellanas. Todos ellos se venden en un estuche de 300 gramos y cuestan lo mismo: 11,95 euros.