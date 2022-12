«No hay que contratar un seguro dejándose llevar por cantos de sirena sólo centrados en el precio»

Javier Oliveros, director comercial de Mapfre España, defiende que el sector del seguro en España es estable, a pesar del momento de incertidumbre nacional e internacional que estamos viviendo este 2022. También explica que el mundo del automóvil está cambiando y que los seguros, por tanto, también evolucionan y se transforman.

No obstante, Oliveros cree que, a pesar de la innovación en el mundo de la movilidad, el seguro de los automóviles aún está muy dominado por los precios. Por tanto, lo que aconseja es elegir un seguro que tenga una buena relación calidad-precio, sin dejarnos llevar por cantos de sirena. «Hay que tener en cuenta que muchas compañías hablan de precio continuamente y eso es señal de que no pueden hablar de otra cosa: de servicio, de calidad, de atención…», apunta.

Estamos ya en los últimos días de 2022. Está siendo un año complicado lleno de incertidumbres, situaciones como la guerra de Ucrania, una crisis energética, un alza de la inflación, etc. ¿Cómo se ve esta situación desde una compañía de seguros?

Por supuesto, se ve con preocupación, como no podría ser de otra forma. Pero es importante tener en cuenta que las compañías aseguradoras somos expertas en gestión del riesgo, por lo que tenemos experiencia, precisamente, en momentos complicados como el que vivimos.

El seguro ha demostrado a lo largo de muchos años que es un sector estable, sólido, que ha salido reforzado de las crisis y que se ha mantenido siempre al lado de sus clientes en los momentos más difíciles. Eso es lo más importante. El seguro ofrece una protección esencial en todas las ocasiones, pero especialmente en aquellas de alta incertidumbre. Nuestro papel es, precisamente, proporcionar estabilidad a la economía del país y en particular a la de nuestros clientes.

Y en situaciones como esta, ¿qué puede hacer realmente una compañía aseguradora como MAPFRE?

Podemos hacer mucho, porque toda actividad humana necesita el respaldo del seguro para desarrollarse con tranquilidad y confianza y eso es más necesario ahora que nunca. Esto es lo que hacemos en MAPFRE y la sociedad nos reconoce como la aseguradora de más confianza de España.

Somos muy conscientes de que siete millones de clientes confían en MAPFRE en este país, y les acompañamos y damos respuesta a sus necesidades aseguradoras y financieras, tanto en su ámbito personal como en el profesional. Desde sus viviendas, automóviles, ahorros, empresas, viajes… incluso en algo tan importante como su salud.

Es una gran responsabilidad y nos esforzamos cada día para estar a la altura. De hecho, nuestro lema, #LaParteQueNosToca, refleja la sostenibilidad de nuestra actuación, y es un compromiso y a la vez un llamamiento a trabajar todos juntos en la mejora de la sociedad.

Ha mencionado varios sectores, pero hablemos de automóviles, ya que se trata de una industria que está experimentando grandes cambios. ¿Cómo se acompaña este movimiento desde el seguro?

Vamos muy de la mano del sector de automoción, de hecho, MAPFRE, como líder del seguro de automóviles en España, es la compañía de referencia para los fabricantes de automóviles, con los que colaboramos de forma directa y a través de la asociación que los agrupa, ANFAC. El sector del automóvil está en plena transformación y el seguro se transforma con él, como no podía ser de otra manera.

Denos algún ejemplo de esta transformación, por favor.

Sin ir más lejos, el vehículo eléctrico e híbrido, que está llamado a tener un gran protagonismo en la movilidad del futuro y para el que MAPFRE ya desarrolló el año pasado una gama de seguros específicamente diseñada para dar solución a sus necesidades, la Gama Cambio. Es un claro ejemplo de cómo desde el seguro, y en particular, desde MAPFRE, innovamos y acompañamos a la industria del automóvil en su evolución.

Usted habla de innovación y, sin embargo, el seguro del automóvil parece estar muy dominado por el precio, ¿no cree?

Demasiado, diría yo. Y, sin embargo, lo verdaderamente importante de un seguro es el servicio y la atención que nos presta en el momento en el que tenemos un incidente. No todos los seguros son iguales, por eso desde MAPFRE recomendamos a los clientes que a la hora de contratar piensen muy bien en qué compañía querrían tener a su lado si se encuentran en dificultades.

¿Qué factores son entonces los que debe tener en cuenta la persona que va a contratar un seguro de automóviles para asegurarse de que está convenientemente protegido? ¿Realmente hay tantas diferencias?

Cuando uno se detiene a analizar con cierto cuidado las condiciones, ve claramente que las diferencias son muchas. Por ejemplo, en cuanto a indemnizaciones en caso de siniestro total o de fallecimiento del conductor. En el caso de MAPFRE ofrecemos las más altas del mercado en ambos casos, y además damos la posibilidad, y asesoramos convenientemente al cliente, sobre si debe ampliar o no el seguro del conductor, dependiendo de su situación personal y familiar.

También las coberturas varían de forma significativa. No es lo mismo que la asistencia en carretera te cubra realmente desde el Km. 0 o desde el km. 20 a partir de tu domicilio, porque a veces los coches se estropean en el propio garaje de casa y necesitas solución para esa situación.

Y si vives en el campo o te vas de escapada a una zona rural, tienes que contar con la garantía de que tu seguro te va a prestar asistencia en cualquier vía, incluso en pistas no asfaltadas, algo que en MAPFRE cubrimos, pero que muy pocos seguros tienen resuelto. Por no hablar de que por accidente atropelles a un animal de una especie cinegética. Si tu seguro no te cubre en esa situación vas a tener dificultades…

Y, por supuesto, el servicio también marca una gran diferencia. Poder comunicarte con tu compañía por la vía que quieras, app, teléfono, web… Y, especialmente, en persona si lo prefieres, porque siempre tienes una oficina cerca, como en el caso de MAFPRE, que cuenta con 3.000 delegaciones en todo el territorio español, incluso en las localidades más pequeñas.

O poder acudir a un Centro de Servicio del Automóvil, como los 39 que tiene MAPFRE en toda España, donde dejas tu coche cuando a ti te viene bien, sales con otro de cortesía y te despreocupas de todo el proceso de la reparación… No acabaría nunca de señalar las diferencias, que como ve son muchas.

Entonces, ¿cuál sería su recomendación para acertar en la elección del seguro?

Lo que siempre recomendamos en MAFPRE a los clientes es que se asesoren bien antes de contratar su seguro, que no se fíen de “cantos de sirena” muy centrados sólo en el precio y que sepan bien lo que están contratando. Que busquen una buena relación calidad precio.

Hay que tener en cuenta que muchas compañías hablan de precio continuamente y eso es señal de que no pueden hablar de otra cosa: de servicio, de calidad, de atención… Y eso es lo que realmente importa a la hora de la verdad.

Como dice nuestra actual campaña, mi recomendación a los clientes es que piensen qué pasaría si el momento de contratar el seguro coincidiese con el momento en el que lo necesitan. ¿A qué compañía elegirían?