El invento de IKEA con el que no verás un mosquito en todo el verano: vas a dormir como un bebé

Llega el verano y con él los temidos mosquitos, por lo que son muchas las personas que se preparan instalando mosquiteras o comprando sprays para acabar con ellos. Sin embargo parece que este año IKEA tiene una solución mucho más sencilla, efectiva, y con un mejor diseño. Una cortina de IKEA para no ver ni un sólo mosquito este año y también, para mantener una buena temperatura en casa. ¿Qué más se puede pedir?.

Si te encuentras pensando en el mejor método para que los mosquitos no te llenen de picaduras mientras ves una película, te relajas o duermes por las noches, nada como elegir las cortinas LILL de IKEA. Un invento que además sólo cuesta 6,99 euros y que convierte cualquier habitación en un oasis libre de mosquitos. No hacen ruido, no tienen químicos, y además le dan un toque precioso a tu salón o dormitorio. En cuanto las cuelgas, notas el cambio: la brisa sigue entrando, la luz también, pero gracias a IKEA no entra ni un sólo mosquito, y lo mejor es que podrás dormir con las ventanas abiertas sin miedo a amanecer acribillado por picaduras.

Las cortinas de IKEA para que no entre ni un mosquito

Las cortinas LILL de IKEA son la mejor solución frente a cualquier mosquito. Están hechas de un tejido translúcido de poliéster 100 % reciclado. Un detalle que no es menor ya que por un lado, contribuyes al cuidado del planeta; mientras que por otro, estás apostando por un material ligero, resistente y fácil de mantener. Pero lo realmente mágico está en su estructura: ese tramado sutil deja pasar la luz natural y el aire fresco, pero hace de barrera eficaz contra los insectos.

Además, su diseño extraancho (280×300 cm por cortina) es ideal para cubrir grandes ventanales o para crear ese efecto de pliegues que aporta elegancia sin esfuerzo. Y como tienen un bolsillo superior, las cuelgas en la barra en un minuto. Sin complicaciones, sin instalaciones especiales.

A diferencia de otras mosquiteras o soluciones de verano, aquí no hay que taladrar, ni medir, ni pegar nada. Son cortinas de toda la vida, pero con superpoderes. Y lo mejor: se pueden cortar a la medida que quieras sin necesidad de coser el dobladillo. IKEA lo ha pensado todo.

Privacidad, frescura y cero picaduras

Una de las grandes ventajas de estas cortinas es que, a pesar de su ligereza, ofrecen un punto extra de intimidad. Durante el día, desde fuera sólo se perciben formas y siluetas. Esto te permite tener las ventanas abiertas sin sentirte completamente expuesto. Es ideal si vives en un piso bajo, si tu ventana da a un patio o simplemente si quieres relajarte en el sofá sin sentirte observado.

Por la noche, es cierto que con la luz encendida se puede ver el interior desde fuera, pero si las combinas con estores o cortinas opacas (otra buena jugada que propone IKEA), tienes la fórmula perfecta para todo el año.

Y aquí viene lo importante: al dejar pasar el aire, puedes dormir con las ventanas abiertas sin preocuparte por los mosquitos. Nada de trampas pegajosas ni sprays antes de dormir. Solo una brisa suave y el silencio que tanto necesitamos en verano. Vas a dormir, literalmente, como un bebé.

Estética nórdica para todos los bolsillos

Otra razón por la que estas cortinas se han vuelto virales en redes es, sin duda, su diseño. Son blancas, minimalistas, suaves, y encajan en cualquier estilo decorativo: desde el más rústico hasta el más moderno. Le dan un aire escandinavo y acogedor a la casa, como sacado de una revista de interiores.

En la práctica, eso significa que además de mantener alejados a los insectos, las LILL te ayudan a crear un espacio más bonito, más luminoso y más fresco. Y todo eso por menos de siete euros. Es difícil encontrar algo tan eficaz, bonito y barato.

Además se trata de una inversión barata pero que te va a durar años. Puedes lavar las cortinas LILL en la lavadora y sin preocupaciones ya que no se deforman, y conservan su color con los lavados.

¿Cómo usarlas y dónde encontrarlas?

Si ya estás convencido de que este verano merece algo mejor, las puedes encontrar directamente en cualquier tienda IKEA o a través de su web. El pack incluye dos cortinas, y cada una mide 280 cm de ancho por 300 cm de largo. Ten en cuenta que la medida que aparece se refiere a una sola pieza, así que tendrás 560 cm en total de cobertura, lo cual es más que suficiente para la mayoría de ventanas.

Solo necesitas una barra de cortina, colgarlas y listo. Si tu ventana es más pequeña, puedes cortarlas sin miedo. Y si te apetece jugar con capas, quedan ideales combinadas con estores o cortinas más tupidas para las noches. Tú eliges cómo combinar centrándote en que queden bonitas porque hay algo seguro que ya sabes: los mosquitos no te molestarán este verano y la casa se mantendrá fresca. ¿A qué esperas para ir a por tus cortinas?.