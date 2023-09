La interventora del Gobierno en Adif, miembro de la Mesa de Contratación que ha elegido la oferta de Ferrovial, FCC y Comsa para su principal obra -el soterramiento de la línea R2 de Cercanías a su paso por el municipio de Montcada i Rexach (Cataluña)-, ha emitido un voto particular en el que «manifiesta su disconformidad» con el proceso por el que el gestor de infraestructuras ha adjudicado a este consorcio esta obra de 550 millones. El resto de miembros de la Mesa, directivos de Adif, justifica el proceso y propone al Ministerio de Transportes la adjudicación de la obra a Ferrovial, FCC y Comsa.

Se trata de la primera gran obra que un organismo de la Administración central adjudica a Ferrovial después de que la constructora que preside Rafael Del Pino decidiera en abril trasladar la sede de la compañía a Holanda, lo que provocó duros ataques del Gobierno de Pedro Sánchez contra la empresa y contra el propio Del Pino.

En medio de esos ataques, Adif decidió en mayo contratar a una consultora externa, Geoconsult, para que evaluara las ofertas económicas recibidas y eliminar a las que incurrieran en baja temeraria. A principios de septiembre, la Mesa de Contratación de Adif determinó que el adjudicatario de la obra era la UTE Ferrovial, FCC y Comsa dejando fuera a las de Sacyr-Acciona y Dragados.

La interventora en Adif del IGAE, organismo dependiente de Hacienda, ha alzado la voz en contra de este procedimiento, se ha abstenido en la votación final y ha presentado un voto particular. Según el acta de la reunión, consultado por este diario, esta interventora destacó que la «tramitación se encuentra viciada por el procedimiento seguido por los servicios técnicos de la Entidad para la contratación del asesoramiento técnico de experto independiente», la citada consultora Geoconsult.

Y añade: «Este encargo vulnera las competencias que tiene atribuidas la Mesa de Contratación al haberse realizado sin la previa solicitud de dicha Mesa y sin la correspondiente autorización del órgano de contratación. De igual manera, a juicio de esta vocal, tampoco concurren los requisitos que resultarían necesarios para poder acudir a un procedimiento negociado sin publicidad por vinculación tecnológica. Es por ello que se abstiene del acuerdo que se tome en cuanto a la aceptación o no de las justificaciones recibidas y en cuanto a la clasificación de ofertas, indicando que emitirá un Voto Particular que será remitido al Secretario de la Mesa para que se adjunte al Acta de la presente convocatoria».

La interventora incide en el Voto Particular en la disconformidad con la contratación de un tercero para hacer el análisis de las ofertas, «algo que no se ha hecho nunca», y en que no ha sido consultado y aprobado por la Mesa, algo imprescindible en su opinión. Finaliza así su escrito de dos folios: «En consecuencia con lo expuesto, y considerando las circunstancias que han acompañado al informe de valoración de cara a determinar la validez de las ofertas anormalmente bajas, esta vocal interventora entiende que su tramitación se ha efectuado al margen del régimen jurídico aplicable y vulnerando las competencias atribuidas a la Mesa de contratación, por lo que no resulta procedente realizar ningún pronunciamiento sobre el contenido del mismo».

Respuesta

La respuesta del presidente de la Mesa de Contratación, Director de Compras de Adif, Mariano Garrote, según se relata en el informe echa por tierra los argumentos de la interventora del Gobierno. «Tanto por el Presidente de la Mesa como por el Vocal Jurídico se mantiene que, en su opinión, en ningún momento se han incumplido, durante la fase de licitación y adjudicación del expediente, ni los preceptos de la LCSP, ni el clausulado del PCAP, ni lo recogido en los procedimientos internos en materia de contratación, manifestando lo siguiente: Que, como indican éstos últimos y como se viene realizando en la totalidad de procedimientos en los que se detectan ofertas anormalmente bajas, la Mesa de Contratación solicita a los servicios técnicos correspondientes de ADIF el asesoramiento técnico para el análisis y valoración de las justificaciones presentadas, y así se ha procedido en el presente caso, emitiéndose por la Dirección General de Construcción de la Entidad, como área proponente de contrato, en su condición de Servicios Técnicos el análisis y evaluación de las justificaciones aportadas, plasmando su resultado en el Informe sobre la justificación de las Ofertas incursas en valores anormalmente bajos».

El resultado final es que la adjudicación de esta mega obra es para Ferrovial, FCC y Comsa, con los votos a favor de cinco de los seis miembros de la Mesa de Contratación, que ha propuesto que estas empresas sean las adjudicatarias. Lo normal en estos procesos es que el Gobierno haga caso a la Mesa y otorgue el contrato a la UTE de Ferrovial.