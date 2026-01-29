ING gana 6.327 millones en 2025, un 1% menos que el año anterior

ING Group ha obtenido un beneficio neto atribuido de 6.327 millones de euros en 2025, lo que representa un descenso del 1% en comparación con el resultado en el ejercicio anterior, según informó este jueves el banco. En concreto, la cifra de negocio anual del banco neerlandés se situó en 23.035 millones de euros, un 1,9% más que un año antes, a pesar del retroceso del 2,3% de los ingresos por intereses netos, hasta 14.681 millones, mientras que los vinculados con las comisiones aumentaron un 14,8%, hasta 4.602 millones.

Mientras que en el conjunto del ejercicio, las provisiones de ING Group sumaron 1.304 millones de euros, un incremento del 9,2% respecto de un año antes. Asimismo, los costes regulatorios contabilizados en el año disminuyeron un 1,8%, hasta 866 millones.

Asimismo, en el cuarto trimestre, ING Group obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.411 millones de euros, un 22,3% más que entre octubre y diciembre de 2024, mientras que los ingresos del banco en el periodo crecieron un 7,2% interanual, hasta 5.797 millones.

En el trimestre, las provisiones contabilizadas por ING ascendieron a 365 millones, un 22,1% más, y los costes regulatorios aumentaron un 4%, hasta 361 millones.

Al cierre del cuarto trimestre, la ratio de capital de máxima calidad CET1 era del 13,1%, frente al 13,6% del año anterior.

De cara al ejercicio en curso, la entidad espera unos ingresos totales de aproximadamente 24.000 millones de euros impulsada por el crecimiento del volumen y un aumento previsto del 5% al 10% en los ingresos por comisiones, mientras que se proyecta que los gastos operativos totales (excluyendo partidas de costes incidentales) se sitúen entre 12.600 y 12.800 millones. Asimismo, ING sigue esperando una ratio de capital CET1 en torno al 13%.

En este sentido, el banco neerlandés advierte de que esta previsión excluye el impacto de la propuesta de venta del negocio de ING en Rusia a Global Development JSC, anunciada este jueves, donde prevé un impacto negativo de aproximadamente 800 millones después de impuestos y un impacto insignificante en la ratio CET.

Proyecciones de ING al alza en 2027

De cara a 2027, la entidad ha revisado al alza sus proyecciones y ahora espera que los ingresos totales superen los 25.000 millones de euros, incluyendo más de 5.000 millones de euros en ingresos por comisiones. Asimismo, anticipa unos gastos operativos (excluyendo partidas de costes incidentales) de aproximadamente 13.000 millones de euros, mientras que mantiene la previsión de ratio de capital CET1 en torno al 13%.

En cuanto a su rentabilidad financiera, ING considera que los resultados para 2025 sientan las bases para unas sólidas perspectivas para 2026 y mejoras en las perspectivas financieras para 2027. De este modo, tras lograr una rentabilidad financiera del 13,6% en 2025, anticipa que el ROTE superará el 14% en 2026 y el 15% un año después.

«De cara al futuro, en medio de la continua incertidumbre macroeconómica y geopolítica, confiamos en que nuestra estrategia nos posiciona para generar valor para todos nuestros grupos de interés, apoyando a más clientes y diversificando las fuentes de ingresos», declaró Steven van Rijswijk, consejero delegado de ING.