ING ha nombrado a Alfonso Moreno, ex directivo del Banco Santander, como nuevo director de Banca Corporativa e Inversión en España, cargo que dejó vacante Alfonso Tolcheff cuando fue nombrado consejero delegado hace unos meses, según ha informado la entidad este miércoles en un comunicado.

En concreto, el nombramiento empezará a ser efectivo desde marzo de 2026 y Moreno se incorporará al comité de dirección del banco, así como al comité ejecutivo de Banca Mayorista de ING para el área EMEA. Además, reportará directamente a Tolcheff.

También hay que tener en cuenta que el año pasado, Banco Santander fichó al entonces consejero delegado de ING, Ignacio Juliá, para ser el consejero delegado de Santander España.

La trayectoria de Alfonso Moreno

Moreno cuenta con más de 20 años de experiencia en banca de inversión y asesoramiento financiero, casi toda ella ligada a Banco Santander. En dicha entidad ha ocupado posiciones como responsable of M&A para España y Portugal, director gerente en el área de Financial Sponsors y responsable de financiación de adquisiciones e infraestructuras en Londres.

En su nuevo cometido, Moreno tiene por mandato liderar el área con una estrategia orientada a consolidar el liderazgo de la entidad en este segmento impulsada por la especialización sectorial, el asesoramiento y la innovación en materia sostenible. Todo ello con el compromiso de ofrecer una experiencia diferencial a los clientes de la entidad de la mano de un equipo de expertos locales que cuentan con el respaldo y la experiencia de una red global en más de 40 países.

La estrategia de ING en España y Portugal

En 2025, ING ha reforzado su liderazgo en España y Portugal gracias a una sólida capacidad de asesoramiento y ejecución en operaciones relevantes, especialmente en sectores clave como energías renovables, transporte, inmobiliario y TMT.

De esta forma, ING ha consolidado su posición como uno de los principales desarrolladores de energía renovable en Europa con la refinanciación de 2.000 millones de euros liderada por Sonnedix en el sector de renovables. Y en el ámbito de transporte y logística, sobresale la estructuración en el préstamo a plazo de 735 millones de euros a Boluda Towage, una de las mayores transacciones del sector en 2025.

Además, la entidad ha desempeñado un papel clave en operaciones como la refinanciación de 800 millones de euros de la cartera residencial en Madrid, propiedad de IANTE SOCIMI, así como en la refinanciación de DIGI Spain.

Asimismo, continúa posicionándose como un referente en sostenibilidad, con hitos como la primera emisión de bonos verdes bajo el estándar europeo para la Comunidad de Madrid y la emisión del bono verde de Redeia, estructurado por ING bajo su Marco de Financiación Verde.