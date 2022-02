Las indemnizaciones por accidente, más conocidas como el baremo de accidentes de tráfico, subirá como mínimo un 2,5% en 2022, ya que, tal y como exige la ley, las actualizaciones se deben realizar tomando como referencia la revalorización de las pensiones. Un incremento que los abogados de las víctimas consideran insuficiente por la pérdida de poder adquisitivo de los afectados desde la entrada en vigor de una nueva norma en 2015, al dejarse actualizar tomando como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Fuentes cercanas al proceso explican que «según, la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (LRCSCVM), desde el año 2015, las actualizaciones del baremo de accidentes de tráfico tienen que ejecutarse en relación con la revalorización de las pensiones, que este año han registrado un aumento del 2,5%». «El mismo porcentaje que aumentarán en las indemnizaciones por accidentes de tráfico para este año», apuntan.

Por su parte, fuentes de Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) explican en conversaciones con este diario que «la Resolución de actualización de indemnizaciones es un acto administrativo que es competencia de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)». «Corresponde a este organismo establecer el índice de revalorización para 2022», puntualizan.

Un dato que se podría conocer en los próximos días y que abre la puerta a un aumento de las pólizas de los seguros de coches, donde existe una competencia de precios feroz. No obstante, fuentes del sector asegurador han señalado a OKDIARIO que prefieren no pronunciarse hasta que no se conozca de forma definitiva el baremo de accidentes de tráfico elaborado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, junto con el ministerio de Justicia.

Actualizaciones de 2022

Así este aumento de las indemnizaciones por accidentes de tráfico se pagarán con 107,98 euros al día en caso de prejuicio muy grave, 81 euros al día por prejuicio grave, 56,15 euros al día por prejuicio moderado y 32,40 euros al día por perjuicio moderado. Una cifra insuficiente para las asociaciones de abogados de los perjudicados que solicitan una subida del 4,13% y no del 2,5% como dictamina la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (LRCSCVM).

Según Accigest, «el resto de las tablas se incrementarán en el mismo porcentaje del 2,50% exceptuando las de lucro cesante y de ayuda a tercera persona que deberán actualizarse conforme a las bases actuariales». «La última subida, efectuada el pasado 1 de septiembre de 2021, del SMI afectará al importe por lucro cesante por lesiones temporales para lesionados con dedicación exclusiva a las tareas del hogar, a las indemnizaciones relativas al coste de los servicios de ayuda de tercera persona, así como al cálculo por incapacidad absoluta o total de lesionados pendientes de acceder al mercado laboral», recalcan.

Unas actualizaciones que deberán aplicarse en el momento en que se determine el importe a indemnizar por acuerdo extrajudicial o por resolución judicial, sin importar la fecha del accidente ni la fecha de la curación o estabilización de las lesiones, según la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (LRCSCVM).