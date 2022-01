Todos sabemos lo dura que puede ser la cuesta de enero, pero a la vez podemos disfrutar de las rebajas de invierno, por lo que si tienes pensado renovar algunos de los muebles o mejorar la calidad de vida en tu hogar, nada como elegir entre las ofertas más locas que puedes encontrar este fin de semana en Ikea.

Ikea y sus ofertas más locas

Ikea suele contar siempre con grandes ofertas y descuentos, pero es ahora en temporada de rebajas cuando podemos aprovechar para encontrar auténticos «chollos» para algunos de sus mejores productos. No te pierdas nada de lo que te mostramos a continuación porque son ofertas auténticamente «locas» que podemos comprar en Ikea este fin de semana y a lo largo de todo el mes de enero en el que todos intentamos ahorrar tras todos los gastos navideños.

Burro ropa Rigga

El burro de ropa Rigga es la solución perfecta para dormitorios pequeños en los que apenas tengas espacio para un armario, así como para casas en las que desees poder tener algunas prendas siempre a mano. Tiene unas medidas de 111 cm de ancho y soporta un peso de unos 30 kilos. Su precio es de tan sólo 17 euros.

Estantería Baggebo

Ikea es especialista en estanterías y entre las mejores está el modelo de la línea Baggebo de metal y color blanco. Una estantería perfecta para el salón, el comedor o el dormitorio. Tiene tres baldas y unas medidas de 60x116x25 cm (ancho, altura y fondo) y el peso máximo que soporta cada balda es de 12 kilos. Su precio en oferta es de 19 euros.

Mesita de noche Tyssedal

Si deseas un cambio en tu dormitorio, nada como cambiar las mesitas de noche, ahora que el modelo de la línea Tyssedal está de oferta. Una mesita de color blanco que tiene unas medidas de 51×40 cm. Con un cajón y una balda, esta mesita está ahora de oferta por 79 euros.

Mesa y dos sillas Ingatorp/Ingolf

Otra de las ofertas que no puedes dejar escapar este fin de semana en Ikea es la del juego de mesa y dos sillas en negro y blanco de las líneas Ingatorp e Ingolf que es perfecta para colocar en la cocina. La mesa es plegable por lo que cuando no la estemos usando la podemos plegar para que no ocupe espacio. Su precio es de 229 euros pero está ahora de oferta por 209 euros.

Funda nórdica Trädkrassula

Por último, aprovechemos para hacernos con una nueva funda nórdica, como este modelo Trädkrassula que es de las más vendidas actualmente en Ikea. Tiene un bonito micro estampado y dos fundas de almohada, con unas medidas de 240×220/50×60 cm y a un precio de oferta de 12 euros.