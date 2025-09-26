El Ibex 35 ha registrado una subida en torno al 0,60% al cierre de la semana y se suma al optimismo en el resto de las Bolsas europeas este viernes. Así, el selectivo madrileño ha recuperado los 15.200 puntos en los primeros compases de la sesión, pese la reactivación de la guerra comercial por parte de Donald Trump anoche. El parqué madrileño se suma el resto de las plazas bursátiles en Europa, que suben en la apertura: Fráncfort sube un 0,42%; Milán un 0,66% y Londres a menor medida, con una subida del 0,15%.

En concreto, el presidente republicano ha aplicado nuevos aranceles del 100% a todos los fármacos importados a Estados Unidos. Estas nuevas medidas entrarán vigor el 1 de octubre y también incluyen gravámenes a camiones pesados de origen extranjera, 50% a muebles de cocina y tocadores de baño. Luego, muebles tapizados importados recibirán tasas aduaneras del 30%.

Por otro lado, la economía española se expandió un 0,8% en el segundo tramo del año, según el dato que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) a finales del año.

En los primeros compases de la sesión, los valores que más suben este viernes son los títulos de los siderúrgicos:

ArcelorMittal: +3,95%

+3,95% Acerinox : +2,28%

: +2,28% Mapfre : +1,18%

: +1,18% ACS: +0,91%

Y del lado contrario, los más rezagados del Ibex 35 son:

Aena: -1,85%

-1,85% Rovi: -1,06%

-1,06% Solaria: -0,94%

-0,94% Telefónica: -0,25%

En el mercado petrolero, el precio de barril del Brent, la referencia europea, ha dejado atrás las fuertes subidas con una revalorización de apenas el 0,17% hasta los 69,54 dólares, mientras que la cotización del West Texas Intermediate (WTI), la referencia de Europa, ascendía un 0,37% hasta los 65,22 dólares.