El Meteocat revienta el fin de semana y avisa de que lo que llega va a ser un caos: tormentas y lluvias

El fin de semana lo revienta Meteocat con la mirada puesta a unas lluvias y tormentas que pueden sembrar el caos. La realidad es que estos días hemos visto la importancia de estar pendientes de una previsión del tiempo que puede llegar con más de una sorpresa. Vivimos unos tiempos en los que quizás tocará visualizar un giro destacado que será clave para descubrir lo que está a punto de pasar.

Sin duda alguna, tocará visualizar un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden acabar siendo las que harán que planifiquemos este fin de semana desde una serie de novedades que pueden acabar marcando estos días. Habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que serán los que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo el que afectará a Cataluña, pero también a más partes de nuestro país.

Tormentas y lluvias pueden llegar este otoño

Estamos viviendo en Cataluña un otoño que se viste de normalidad, con estas fechas que pueden acabar siendo las que nos sumergirán de lleno en estas lluvias propias de la temporada. Las temperaturas se empiezan a moderar y en su lugar, vamos teniendo una serie de situaciones poco comunes.

Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que serán los que marcarán estas jornadas que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Es hora de ver qué es lo que puede pasar en breve en estos días.

El fin de semana es el momento en el que tendremos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia, aunque en este caso, lo contrario, será lo que esperemos y se materialice. Después de una semana festiva en algunos puntos del territorio, parece que este fin de semana nos dará una importante tregua.

Desde Meteocat parecerá que el tiempo cambia y lo hace de tal manera que deberemos empezar a ver un giro destacado en el que las cosas van a estabilizarse un poco. Este marcado veranillo de San Miguel que puede acabar siendo el que mejor se adapte a unos días libres de cambios.

Meteocat revienta el fin de semana ante lo que está por llegar

Este fin de semana se vivirá una situación radicalmente distinta a la que esperaríamos. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno en estos días. Llega un esperado cambio de tendencia que puede ser esencial en estas jornadas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo nuboso en la mitad oriental y poco nuboso o despejado en el resto. Por la mañana, intervalos de nubes bajas y posibles brumas o bancos de niebla dispersos en zonas del interior de la mitad norte. Posibles chubascos dispersos en el litoral central a primeras horas; la segunda mitad del día serán probables de forma ocasional en el cuadrante nordeste. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascenso de las mínimas en el Pirineo y de las máximas en la mitad oriental. Viento flojo variable, con intervalos de norte y nordeste en zonas del litoral a primeras horas; por la tarde tenderán a predominar la componente sur en el litoral y la componente oeste en el interior».

Para el resto de España la previsión puede ser muy distinta: «Situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, además de intervalos de nubes altas entrando a lo largo del día desde el oeste peninsular. Únicamente se espera inestabilidad en el entorno del mar Balear, con cielos nubosos y probables chubascos acompañados de tormentas ocasionales afectando a Mallorca, Menorca y litorales de Cataluña que, a primeras horas, también podrían darse en los del norte de la Comunidad Valenciana, con una tendencia en general a ir a menos. Asimismo, se prevén cielos cubiertos con precipitaciones moderadas en el nordeste de Cataluña. Durante la primera mitad del día se dará nubosidad baja en otras regiones del norte peninsular, interior este y puntos de Alborán y de Baleares mientras que, por la tarde, se desarrollará nubosidad de evolución en montañas de la Andalucía mediterránea y sudeste peninsular, con posibilidad de tormentas y algún chubasco ocasional. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las montañosas y poco nuboso en el resto. Probables bancos de niebla matinales en regiones de los tercios norte y este peninsulares y Baleares».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Temperaturas máximas en aumento en la mitad norte y zonas de la mitad sur. Las mínimas en general aumentarán en zonas altas y descenderán en litorales del norte de Galicia y del sudeste peninsular. Sin grandes cambios en el resto. Heladas débiles en zonas del Pirineo. Soplarán vientos variables en la Península y Baleares, flojos en general, con intervalos moderados en el Estrecho, litorales del noroeste peninsular y, al final, en los de la Comunidad Valenciana e islas Pitiusas. Predominará la componente este en el Cantábrico y Estrecho, tendiendo a establecerse la componente sur en el Levante, sudoeste en litorales gallegos y, en horas centrales, oeste en el resto. Alisio entre flojo y moderado en Canarias».