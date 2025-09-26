Ya puedes recuperar tus archivos eliminados de WhatsApp: dónde está la papelera y cómo ver todo lo que borraste

WhatsApp también tiene una papelera de reciclaje y en ella puedes encontrar los archivos que has recibido o enviado desde que instalaste la aplicación. Los usuarios de Samsung, Xiaomi y Android en general pueden disfrutar de esta opción que te permite recuperar documentos, imágenes o vídeos que un día borraste de tu teléfono. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la recuperación de archivos en la aplicación WhatsApp gracias a la papelera de reciclaje.

WhatsApp se ha convertido en una herramienta imprescindible en el día a día de 3.000 millones de personas en todo el mundo que a diario utilizan esta aplicación de Meta. Durante un día, a través de este servicio de mensajería instantánea, se envían miles de millones de audios, imágenes o vídeos y esto puede suponer un problema para los usuarios que sufren problema de memoria en el dispositivo. Si alguna vez eliminaste alguna foto por problemas de almacenamiento, hay buenas noticias para ti: la podrás recuperar en la papelera de WhatsApp.

Esta aplicación tiene una papelera de reciclaje similar a la de un ordenador, a la que puedes acudir para recuperar los archivos que en su día mandaste o recibiste en el teléfono. Eso sí, los usuarios de iPhone no podrán acceder; este truco para recuperar los archivos de WhatsApp sólo está al alcance de los usuarios de Samsung, Xiaomi y Android en general. @lopeztips, que en las redes sociales se caracteriza por subir tutoriales, ha publicado un vídeo en el que desvela uno de los grandes secretos de la aplicación propiedad de Meta.

Cómo recuperar los archivos borrados de WhatsApp

«Cómo encontrar la papelera secreta de WhatsApp», reza el titular del vídeo, que cuenta con miles de reproducciones en la red social TikTok, y en el que este experto en la materia cuenta cómo acceder a los archivos que antes habías borrado en un móvil del sistema operativo Android. «En ella se reciclan todas las fotos, audios o vídeos que algún día enviaste o te enviaron desde que abriste la aplicación», cuenta en su vídeo. Antes de comenzar el tutorial, este experto en la materia también deja claro que «sólo se puede hacer desde un teléfono Samsung, Android o Xiaomi».

Así que para acceder a la papelera de reciclaje de WhatsApp, los usuarios que lo deseen tendrán que dirigirse a «Mis archivos» y después pulsar en «Almacenamiento interno». Dentro de esta sección habrá que ir a los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla y ahí seleccionar «Ajustes». Dentro de «Ajustes» tendrás que activar la opción «Mostrar archivos ocultos».

Una vez activada esta opción, habrá que dirigirse al buscador y buscar la palabra «WhatsApp». «Una vez dentro, encontrarás todos los documentos reciclados de la aplicación que algún día enviaste o te enviaron. Puedes encontrar audios, documentos, imágenes, vídeos, todo», informa este experto en la materia sobre la papelera de esta aplicación en la que podrás acceder a todos los documentos que en su día mandaste o recibiste.