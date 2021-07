Arrancan las populares fiestas de San Fermín 2021 y a pesar de haberse anunciado que por segundo año consecutivo no tendremos Sanfermines, esto no quiere decir que los días festivos no se vayan a celebrar como tal de modo que es importante saber qué horarios tendrán los principales supermercados en Pamplona. Conozcamos ahora el horario de Mercadona, Carrefour y Eroski en las fiestas de San Fermín 2021.

Horario de Mercadona, Carrefour y Eroski en las fiestas de San Fermín 2021

Las fiestas de San Fermín se celebran en Pamplona (Navarra) entre el 6 y el 14 de julio y aunque este 2021 no se van a celebrar sus famosos encierros, tal y como y ocurrió en 2020 debido a la pandemia por Covid, esto no quiere decir que estos no vayan a ser días especiales para Pamplona. Por ello repasamos los horarios de tres de los principales supermercados de Pamplona para que sepáis si tienen algún tipo de horario especial o si cierran en los días que se piensan propiamente festivos.

Horario de Mercadona en San Fermín 2021

El horario de Mercadona entre el 6 y el 14 de julio se va a mantener como de costumbre en toda Pamplona. La cadena de supermercados de Valencia tiene sin embargo horario de verano actualmente así que será mejor entrar en su web y buscar sus tiendas en Pamplona y en concreto, la tienda donde desees hacer tu compra por si acaso ha cambiado el horario aunque el habitual en toda la ciudad suele ser entre las 09:00 y las 21:30 horas.

Horario de Carrefour en San Fermín 2021

Lo mismo sucede con los supermercados de Carrefour en Pamplona. Entre el 6 y 14 de julio mantendrá su horario entre las 09:00 y las 22:00 horas, aunque el 7 de julio su centro en Avenida Barañain estará cerrado por ser el día de San Fermín propiamente dicho.

Horario de Eroski en San Fermín 2021

En cuanto a los supermercados Eroski, sucede lo mismo que con Carrefour. Entre el 6 y el 14 de julio estarán abiertos entre las 09:00 y las 22:00 horas aunque el miércoles 7 de julio estarán cerrados.

¿Y el resto de supermercados?

Hemos mencionado tres de los supermercados con mayor número de clientes en Pamplona, pero no nos olvidamos de otros muchos como por ejemplo Alcampo, Dia e incluso El Corte Inglés que entre el 6 y 14 de julio mantendrán sus horarios habituales como de costumbre.

¿No es festivo el 7 de julio?

Podemos resumir entonces que los supermercados que siempre abren de lunes a sábado en Pamplona seguirán haciéndolo de forma habitual durante estos días de San Fermín incluido el 7 de julio a pesar de que sea el día dedicado en concreto a este santo (y a excepción de Carrefour y Eroski).

Y es que mucha gente cree que el 7 de julio es festivo en Pamplona por ser San Fermín, pero lo cierto es que se trata de un día laboral más si bien el patrón de la ciudad es San Saturnino (que se celebra el 29 de noviembre). Solo hay una excepción que son los trabajadores del consistorio que sí se toman libre la semana de San Fermín.