La herramienta estrella de Lidl vuelve con oferta: atornilladora taladradora recargable tirada de precio

Cada vez que Lidl lanza una oferta en herramientas de su gama Parkside, las ventas están más que aseguradas. Quien haya probado alguna, sabe que la relación calidad-precio es prácticamente imbatible, y esta vez no es la excepción. La atornilladora taladradora recargable Parkside de 20V ha vuelto a Lidl y lo ha hecho pisando fuerte. Con un precio irresistible de tan sólo 29,99 euros, por lo que no es de extrañar que ya se haya agotado en su tienda online.

Pero no todo está perdido: Lidl la tendrá disponible en tiendas físicas a partir de hoy viernes 25 de abril, así que si estás buscando una herramienta potente, versátil y asequible, ve preparando la lista de la compra. Porque esta joya no suele durar mucho en los estantes y siempre viene bien tenerla en casa, ya seas o no un manitas que todo lo arregla en un momento. De hecho, si eres aficionado al bricolaje o simplemente quieres tener una herramienta eficaz para pequeñas reparaciones en casa, esta atornilladora taladradora te puede salvar de más de una. Vamos a contarte por qué está causando tanto revuelo y qué la convierte en un verdadero chollo.

Vuelve y con oferta, la atornilladora más vendida de Lidl

Aunque a simple vista pueda parecer una herramienta más del montón, esta atornilladora de la serie Parkside X 20 V Team reúne un montón de ventajas que la hacen destacar. Para empezar, es perfecta tanto para atornillar como para taladrar, lo que ya supone un punto a favor si buscas una herramienta multifunción.

Además, está equipada con un potente motor con engranaje de 1 velocidad y una batería de iones de litio de 20 V (2 Ah), que le da una autonomía más que generosa para tareas de bricolaje doméstico. El sistema Cell Balancing es otro detalle clave: al distribuir de forma equilibrada la carga entre las celdas, la vida útil de la batería mejora considerablemente.

En cuanto a diseño, nos encontramos con una herramienta de diseño compacto y ergonómico con revestimiento antideslizante Softgrip que asegura un agarre firme y cómodo, incluso en trabajos más prolongados. Y sí, también incluye una luz LED integrada que ilumina el área de trabajo: ideal si te toca operar en zonas con poca visibilidad.

Rendimiento técnico que sorprende por el precio

Una de las características más destacables de esta atornilladora de Lidl, es su par de torsión máximo de 35 Nm y su velocidad en vacío de 0–500 min⁻¹, más que suficiente para perforar sin problema en madera (hasta 25 mm de diámetro) y en metal (hasta 10 mm).

Además, cuenta con 21 niveles de par + 1 ajuste de perforación, lo que permite un control preciso del trabajo que estás realizando. El portabrocas de plástico de una sola pieza es robusto y fácil de usar, y la herramienta incorpora el sistema SPINDLE LOCK para un cambio rápido y seguro de la broca.

Todo esto viene en un maletín de almacenamiento práctico que incluye una broca doble (PH2 y PZ2). Un detalle que se agradece, especialmente para quienes quieren tenerlo todo listo desde el primer uso.

Un modelo compatible con toda la gama Parkside X 20V Team

Una de las mayores ventajas de esta atornilladora es que es compatible con todas las baterías de la serie Parkside X 20 V Team, así que si ya tienes otras herramientas de esta gama, podrás usar la misma batería y cargador. Esto no solo es cómodo, sino también muy rentable si planeas ampliar tu kit de herramientas.

La batería, por cierto, viene con un indicador LED de tres niveles, y el cargador tiene desconexión automática de carga, lo cual evita sobrecargas y contribuye a alargar la vida útil del equipo. Todo está pensado para ofrecer un rendimiento óptimo y duradero.

Por fin llega a las tiendas de Lidl

Aunque en su versión online voló (literalmente), Lidl vuelve a ponerla a disposición del público en sus tiendas físicas a partir de hoy viernes 25 de abril. Así que si te interesa, mejor madruga, porque este tipo de productos suelen tener una demanda altísima, y no es raro ver colas a primera hora.

Por 29,99 €, puedes tener una herramienta potente, práctica y muy bien diseñada. La atornilladora taladradora recargable de Lidl que se ha ganado su fama con razones de sobra. Es robusta, versátil, fácil de usar y, sobre todo, tremendamente asequible. Tanto si la quieres para trabajos puntuales como si buscas ampliar tu arsenal de herramientas, es una inversión muy rentable.

Además, al formar parte de la familia Parkside X 20 V Team, puedes integrarla fácilmente con otros dispositivos y aprovechar al máximo las baterías que ya tengas. Una solución práctica, eficiente y pensada para quienes disfrutan metiéndose en faena sin complicaciones.

No todos los días se encuentra una herramienta así por este precio. Así que ya lo sabes: si ves una en tienda, no lo dudes mucho, porque puede que cuando vuelvas ya no esté.