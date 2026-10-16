La herencia de Sánchez: España superará a Finlandia en 2027 y volverá a ser el campeón europeo del paro

España volverá a ser el campeón europeo del paro en 2027, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo sitúa a España con una tasa de paro este año 2026 del 9,8%, mientras que Finlandia seguirá por delante con un 10,2% pese a que puntualmente España ha estado por delante en algún mes, como enero y agosto -de acuerdo a los datos de Eurostat-.

Sin embargo, para el conjunto del año 2027, el FMI pronostica que España ya adelantará más claramente a Finlandia y volverá a recuperar el trono de país de Europa con más paro y, también, por lo tanto, de las economías más avanzadas del mundo. De acuerdo al FMI, España cerrará 2027 con una tasa de paro del 9,8% y Finlandia, del 9,6%.

Finlandia adelantó a España como país europeo y de la OCDE en tasa de paro a finales de 2025. Desde entonces, ambos países han estado en cifras parejas, unas veces a favor de España y otras a favor de Finlandia. Este mismo año, Finlandia ha superado a España en tasa de paro desestacionalizada en enero y en agosto, según los datos de Eurostat.

El pronóstico del FMI es que España, por tanto, no reduzca la tasa de paro y mantenga el 9,8% de 2026. En cambio, Finlandia sí reducirá su porcentaje de población activa que no trabaja seis décimas, hasta el 9,6%, como se ve en el gráfico. Todo pese a que la economía de España crecerá ligeramente más que la de Finlandia tanto en 2026 como en 2027.

No hay que olvidar, además, que en España está la figura de los fijos discontinuos, desde la reforma laboral de Yolanda Díaz, que no aparecen en la lista de parados cuando están en los periodos de inactividad. Distintas fuentes los cifran en unos 800.000.

Ésta es una de las herencias económicas que puede dejar Pedro Sánchez al nuevo Gobierno si finalmente las urnas dan la victoria al PP en las elecciones del 29 de noviembre y suma suficientes diputados para formar un Ejecutivo.

Ese nuevo Gobierno que salga de las urnas recibirá una economía que crece menos, que ya no será la economía que más aumenta de la Unión Europea, y con un mercado laboral estancado, según el FMI.

Los precios seguirán al alza y los tipos de interés habrán subido casi con toda seguridad, lo que generará un incremento de las hipotecas por el euríbor. También de los intereses que paga España por financiarse en los mercados, que ya están subiendo en estos momentos y que se encuentran ya en niveles desconocidos desde 2018.

El Gobierno de Sánchez se ha visto obligado a ampliar en 30.000 millones de euros la partida presupuestaria para pagar los intereses de la deuda, que sigue subiendo año tras año, aunque en porcentaje sobre PIB se reduce porque sube el PIB, no porque baje la deuda.

Además, cada vez hay más dudas sobre el mercado de la deuda. Francia está sufriendo, con déficits altos por encima del 5% y la prima de riesgo al alza, lo que podría contagiar a España por la dependencia económica con el país galo.