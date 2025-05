Hasta 6.660 euros: el subsidio del SEPE al que pueden acceder estas personas

Quedarse sin trabajo es algo difícil de encajar, debido a la inestabilidad que conlleva, tanto a nivel emocional como económico, y más cuando puede que estés en una situación en la que, por circunstancias, es posible que no vayas a cobrar el paro que habías pensado. De hecho, no todo el mundo tiene derecho a la prestación contributiva por desempleo. Para poder recibirla, es necesario haber cotizado al menos 360 días. ¿Qué pasa entonces con quienes no han llegado a ese mínimo?

Para estos casos, el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) contempla una solución: el subsidio por cotizaciones insuficientes. Se trata de una ayuda económica dirigida a quienes, pese a haber trabajado, no han reunido la cotización suficiente para acceder al paro. Aun así, estas personas sí pueden recibir un apoyo económico mensual siempre que cumplan ciertos requisitos. Una medida que ha sido pensada para proteger a quienes se han quedado en una situación de vulnerabilidad, incluso si sólo han trabajado unos pocos meses, y que puede alcanzar hasta los 6.660 euros anuales, dependiendo de las circunstancias del solicitante. La clave está en conocer bien los requisitos, entender cómo se calcula la cuantía y durante cuánto tiempo se puede percibir. A continuación, repasamos de forma clara y sencilla todo lo que necesitas saber sobre esta ayuda que, para muchos, representa un salvavidas temporal en medio de la incertidumbre laboral.

El subsidio del SEPE al que pueden acceder estas personas

El subsidio por cotizaciones insuficientes es una prestación económica gestionada por el SEPE destinada a quienes han trabajado menos de un año y, por tanto, no pueden acceder a la prestación contributiva. Es decir, si has estado empleado durante un tiempo inferior a 360 días y te has quedado sin trabajo de forma involuntaria, podrías tener derecho a esta ayuda.

La finalidad de este subsidio es ofrecer cobertura a quienes se encuentran en una situación legal de desempleo y no tienen otro tipo de ingresos. Aunque su cuantía no es tan alta como la del paro tradicional, se trata de un ingreso mensual que puede aliviar bastante la carga económica durante la búsqueda de un nuevo empleo. El hecho de haber trabajado menos no te deja desprotegido, siempre que puedas acreditar determinadas condiciones que vamos a detallar a continuación.

Requisitos para solicitar esta ayuda

El acceso al subsidio por cotizaciones insuficientes está sujeto a una serie de requisitos específicos. No basta con haber trabajado poco tiempo: hay que cumplir con varias condiciones que acrediten la situación de necesidad y la voluntad activa de encontrar empleo. Estas son las más relevantes:

Estar en desempleo total o parcial (es decir, no estar trabajando a jornada completa).

(es decir, no estar trabajando a jornada completa). Haber cotizado al menos 90 días por desempleo.

No tener derecho al paro contributivo , por no alcanzar los 360 días cotizados.

, por no alcanzar los 360 días cotizados. Haber perdido el empleo de forma involuntaria , es decir, que no hayas renunciado voluntariamente.

, es decir, que no hayas renunciado voluntariamente. Estar inscrito como demandante de empleo y mantener esa inscripción activa.

y mantener esa inscripción activa. Suscribir el compromiso de actividad , lo que implica aceptar las ofertas de empleo y participar en cursos de formación o mejora profesional ofrecidos por el SEPE.

, lo que implica aceptar las ofertas de empleo y participar en cursos de formación o mejora profesional ofrecidos por el SEPE. No tener rentas superiores al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) si no se tienen cargas familiares. Si sí las hay, se debe demostrar que los ingresos del hogar, divididos entre sus miembros, no superan ese mismo umbral.

si no se tienen cargas familiares. Si sí las hay, se debe demostrar que los ingresos del hogar, divididos entre sus miembros, no superan ese mismo umbral. Presentar la solicitud dentro de los seis meses siguientes a la finalización del contrato o situación que haya dado lugar al desempleo.

Cumplir con estos requisitos no SÓLO es fundamental para que se apruebe la solicitud, sino también para mantener el cobro del subsidio en el tiempo. De lo contrario, podría suspenderse o incluso anularse.

¿Cuánto se cobra con este subsidio del SEPE?

La cuantía del subsidio varía a lo largo del tiempo, algo que ha sido reformado recientemente por el Gobierno con el objetivo de ir adaptando la ayuda a la evolución del desempleado. Se calcula en función del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que es la base que se utiliza para muchas ayudas sociales en España. Actualmente, el subsidio se percibe de la siguiente forma:

Durante los primeros 180 días, se cobra el 95 % del IPREM, lo que equivale a unos 570 euros mensuales.

lo que equivale a unos 570 euros mensuales. En los siguientes 180 días, la cuantía se reduce al 90 % del IPREM, es decir, alrededor de 540 euros al mes.

es decir, alrededor de 540 euros al mes. A partir del día 361, la ayuda baja al 80 % del IPREM, lo que supone unos 480 euros mensuales.

De esta forma, el primer año completo de subsidio puede sumar hasta 6.660 euros si se percibe la ayuda sin interrupciones y en sus cuantías máximas. Es importante tener en cuenta que el importe no es fijo durante toda la duración del subsidio, por lo que conviene planificar los gastos personales teniendo en cuenta esa reducción progresiva.

Cuánto tiempo puedes cobrar este subsidio

El número de meses durante los cuales se puede cobrar este subsidio no es igual para todo el mundo. Depende principalmente de dos factores: los días que hayas cotizado antes de quedarte en paro y si tienes o no responsabilidades familiares. Esto último incluye, por ejemplo, tener hijos o personas a cargo con las que compartes hogar y economía.

Así queda la duración del subsidio según cada situación:

Si has cotizado 90 días y no tienes responsabilidades familiares, el subsidio dura 3 meses.

y no tienes responsabilidades familiares, Con 120 días cotizados y sin cargas familiares, se concede por 4 meses.

Si llegaste a los 150 días cotizados, la duración será de 5 meses (sin responsabilidades familiares).

(sin responsabilidades familiares). Con 180 días cotizados y sin cargas, podrás cobrarlo durante 6 meses.

Pero la situación cambia si sí tienes responsabilidades familiares. En ese caso, con 180 días cotizados, el subsidio se puede prolongar hasta los 21 meses, aunque dividido en periodos renovables. Esta diferencia demuestra el enfoque social de la ayuda: quienes tienen personas a su cargo reciben un respaldo económico durante más tiempo.