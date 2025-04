Hasta 15.300 euros: la ayuda del SEPE que puedes pedir si se te está acabando el paro

Quedarse sin trabajo ya es lo bastante duro como para que, además, llegue el momento en que también se acaba las prestación por desempleo. Pero, aunque ese sea tu caso, todavía tienes opción a otra ayuda del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que de hecho, ha sido pensada precisamente para quienes se encuentran en una situación complicada tras agotar el paro. Y puede alcanzar hasta 15.300 euros si se cumplen ciertos requisitos.

Esta ayuda no es nueva, pero sí ha sido objeto de reformas recientes que la han hecho más accesible para algunas personas. Además, tiene una particularidad que puede marcar la diferencia: se puede seguir percibiendo incluso si se consigue un empleo, ya sea a jornada completa o parcial. La cuantía se reduce, sí, pero no se pierde el subsidio del todo, lo cual puede ser un gran alivio para quienes logran reincorporarse al mercado laboral con un sueldo modesto. Eso sí, no es una ayuda automática ni universal. Hay que solicitarla, justificar la situación personal y económica, y cumplir con una serie de requisitos que conviene conocer bien. A continuación, te explicamos con detalle en qué consiste, cómo puedes pedirla, cuánto podrías cobrar y durante cuánto tiempo.

¿Quién puede acceder a esta ayuda del SEPE?

Para poder beneficiarte de esta ayuda del SEPE por agotamiento del paro, hay que cumplir ciertos criterios. El primero es haber agotado por completo la prestación contributiva por desempleo a partir del 1 de noviembre de 2024. No basta con haber cobrado parte: hay que haberla terminado. Además, no puedes tener derecho a una nueva prestación contributiva, lo que significa que no puedes haber cotizado lo suficiente como para generar un nuevo derecho al paro.

También debes estar en situación legal de desempleo (ya sea total o parcial) y estar inscrito como demandante de empleo. Otro requisito importante es no superar el umbral de rentas establecido: el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, que actualmente equivale a unos 888 euros mensuales, excluyendo pagas extra. Si tienes ingresos superiores, no podrás acceder a este subsidio.

Por último, tendrás que firmar un acuerdo de actividad, presentar una declaración de rentas y aportar toda la documentación que justifique tu situación. El plazo para solicitar esta ayuda es de seis meses desde que se agota el paro. Si haces la solicitud en los primeros 15 días hábiles, empezarás a cobrar al día siguiente. Si lo haces más tarde, se empezará a contar desde la fecha de solicitud. Pero ojo: si dejas pasar esos seis meses, podrías perder el derecho, salvo contadas excepciones.

¿Cuánto dinero puedes llegar a recibir?

La cantidad que puedes cobrar con esta ayuda del SEPE varía según tu situación personal, pero se calcula en base al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Estas son las cifras aproximadas, según el tramo de tiempo:

Primeros 180 días: se cobra el 95% del IPREM, lo que equivale a unos 570 euros mensuales.

se cobra el 95% del IPREM, lo que equivale a unos 570 euros mensuales. Del día 181 al 360 : la ayuda baja al 90% del IPREM, es decir, alrededor de 540 euros al mes.

: la ayuda baja al 90% del IPREM, es decir, alrededor de 540 euros al mes. A partir del día 361 en adelante : la cuantía se reduce al 80% del IPREM, lo que supone unos 480 euros mensuales.

: la cuantía se reduce al 80% del IPREM, lo que supone unos 480 euros mensuales. Total máximo a percibir: si cumples todos los requisitos y puedes mantener esta ayuda durante el periodo máximo permitido (30 meses), podrías llegar a recibir hasta 15.300 euros en total.

Ahora bien, ese importe máximo no es para todos. La duración y cuantía exactas dependen de tres factores clave:

La duración de la prestación contributiva que agotaste.

de la prestación contributiva que agotaste. Tu edad en el momento de solicitar el subsidio.

en el momento de solicitar el subsidio. Si tienes o no cargas familiares.

Según cómo se combinen estos factores, la duración del subsidio y las cantidades que recibirás pueden variar considerablemente.

¿Durante cuánto tiempo puedes cobrar esta ayuda?

La duración mínima del subsidio es de seis meses y la máxima, de 30 meses. En el caso de personas sin cargas familiares, la ayuda es bastante limitada: si eres menor de 45 años y has agotado un año de paro, puedes recibir la ayuda durante seis meses, lo que suma un total de 3.420 euros. Lo mismo aplica si eres mayor de 45 años pero agotaste al menos cuatro meses de paro.

Sin embargo, si tienes personas a tu cargo, la cosa cambia considerablemente. En estos casos, no importa la edad, sino cuánto tiempo estuviste cobrando el paro. Si agotaste cuatro meses de prestación contributiva, podrías recibir hasta 24 meses de subsidio, lo que suma unos 12.420 euros en total. Y si agotaste seis meses de paro, podrías recibir la ayuda durante 30 meses, alcanzando esos 15.300 euros que menciona el SEPE.

Este tipo de ayuda supone un salvavidas económico durante un periodo difícil, pero también conlleva ciertos compromisos. Es importante que, mientras la percibas, sigas inscrito como demandante de empleo, participes en acciones formativas o de inserción laboral si te lo solicita el SEPE, y notifiques cualquier cambio en tu situación personal o laboral.

¿Y si encuentras trabajo mientras la cobras?

Una de las ventajas de este subsidio es que no se interrumpe automáticamente si encuentras empleo. Puedes seguir cobrándolo, aunque la cuantía se ajustará dependiendo de si trabajas a jornada completa o parcial, y de cuánto ganes. Esto puede suponer una gran diferencia para muchas personas que consiguen reincorporarse al mundo laboral con contratos a media jornada o con sueldos bajos.

De hecho, uno de los objetivos de esta ayuda es precisamente facilitar esa transición, ayudando a que el regreso al mercado laboral no suponga un corte brusco en los ingresos cuando el salario aún no es suficiente para cubrir las necesidades básicas.