González-Bueno: «La OPA actual no será la última oferta porque el valor de Sabadell es muy atractivo»

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, ha asegurado este martes que «la OPA actual del BBVA no será la última oferta con toda probabilidad», ya que «el valor del Sabadell es muy atractivo» y todavía está muy lejos de alcanzar su potencial en Bolsa.

González-Bueno ha hecho estas declaraciones en unas conferencias de banca organizadas por Barclays, en las que ha abordado los principales aspectos de la OPA hostil lanzada por el BBVA y del plan estratégico en solitario que el Sabadell ha presentado recientemente.

«Probablemente, no será la última oferta; todo el mundo de acuerdo en que esta oferta no es adecuada, ya la rechazó el consejo del Sabadell por eso», ha afirmado el CEO del banco catalán. «Hay muchos elementos por los que el sentido común dicta que no será la última oferta porque el valor del Sabadell es muy atractivo. Nuestra trayectoria demuestra que es mejor acción bancaria de Europa y del Ibex, y no hemos terminado de subir: comparando el PER o el múltiplo sobre valor en libros, estamos por debajo del sector y no nos hemos igualado aún con él», ha añadido.

Como es sabido, el mercado considera que la oferta del BBVA no recoge el valor real del Sabadell y, por ello, cotiza con prima negativa; es decir, el Sabadell en solitario vale más que las acciones que ofrece el BBVA en la OPA (alrededor de un 9%). Esto implica que los inversores esperan una mejora del precio por parte del banco vasco.