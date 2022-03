Nuevo fracaso del Gobierno. La Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías ha decidido este viernes continuar con la huelga de los camioneros tras reunirse con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y, ahora, amenazan con ampliar la paralización de su actividad hasta Semana Santa, esto es tres semanas más, por la falta de medidas para hacer frente a la crisis que atraviesa el sector. Una advertencia que podría comprometer la viabilidad de cientos de empresas que se han visto obligadas a reducir su actividad por la falta de suministro. Este es el caso de Michelin, Danone, Cuétara, Calvo o Heineken que sufren desabastecimiento por el paro de los transportistas.

Así lo han confirmado fuentes de la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías en conversaciones con este diario que aseguran que «están dispuestos a aguantar los paros durante semanas o, incluso, meses con tal de no encender el motor de los camiones para perder dinero». «Sólo desactivaríamos la huelga de los camioneros, que ya cuenta con el respaldo de cerca de 100.000 camiones y la que se han sumado, agricultores, ganaderos y pescadores en los últimos días, si se garantiza que los transportistas van a poder realizar su trabajo cubriendo costes».

«Claro que los paros pueden llegar hasta Semana Santa», confirman. «El acuerdo que ha firmado la ministra, Raquel Sánchez, con la patronal no nos representa y se traduce en una propina que no soluciona la situación agónica que vive el sector desde hace muchos años y que ha empeorado, enormemente, por el aumento de los precios de los combustibles», aseguran. El encarecimiento de los carburantes acumula ya una subida del 40% por los efectos derivados de la guerra de Ucrania, que han llegado a situar el diésel por encima de los 2 euros -hasta incluso batir a la gasolina en algunas estaciones de servicio-.

No obstante, fuentes del Ministerio de Transportes confirma a este diario que no hay margen alguno para tocar el documento firmado este viernes por la patronal de los transportistas y el Gobierno, que recoge un plan de ayudas valorado en más de 1.000 millones de euros para hacer frente a la escalada de los precios de los combustibles. Sin embargo, Raquel Sánchez se reunió este viernes con el presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías, Manuel Hernández, sabiendo que no iba a tocar ni una coma de lo acordado por los efectos derivados que esto podría tener en su relación con la patronal de los transportistas.

No paran la huelga de los camioneros

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con la patronal de los transportistas con el fin de revertir la subida «desproporcionada» de precios de los carburantes y ha anunciado un paquete con treinta medidas que supone un «esfuerzo» económico de más de 1.000 millones de euros. Entre ellas, destacan un descuento de 20 céntimos por litro en combustible para el sector que incluye gasóleo, gasolina, gas y adBlue, de los cuales el Estado aportará 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos por litro.

Una medida que no ha convencido a los convocantes de la huelga y que estará vigente hasta el 30 de junio aunque será prorrogable «según evolucionen los mercados». Aunque, ni siquiera el propio Gobierno sabe como va a efectuar estas subvenciones para que lleguen al bolsillo de los camioneros.

Asimismo, el Ejecutivo pondrá en marcha ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para empresas de transporte de mercancías y pasajeros en función del tipo de vehículo. En concreto, la cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por vehículo ligero que incluye taxi, VTC y ambulancias.