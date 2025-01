El Gobierno amplía el plazo para la presentación a la licitación de Muface en otras dos semanas, por miedo a que las aseguradoras no se presenten y, sobre todo, que Asisa o Allianz -que se ha sumado en el último momento- no tengan tiempo de reacción para hacer una oferta tras negociar con el Ejecutivo.

Según informa el ministerio que dirige Óscar López en el portal de contratación, «se considera necesario para el interés público y en aras de favorecer la concurrencia, ampliar el plazo de presentación de las ofertas, a fin de que los posibles licitadores interesados puedan elaborar la documentación para presentarse a esta licitación».

El Gobierno, a través del ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública retrasa de esta manera el plazo para ofertar por los próximos años de cobertura en Muface. Vencía el 15 de ener0, y ahora lo hará el 27 del mismo mes.

En todo caso, y pese a la ampliación concedida, ni Adeslas ni DKV acudirán a la licitación, lo que ha dejado a Asisa como la única que está estudiando aún el nuevo contrato. De hecho, la intención del Ejecutivo es, precisamente, ampliar el plazo para alargar las negociaciones con Asisa.

Como avanzaba esta mañana OKDIARIO, Asisa ha realizado una oferta al Gobierno, pidiendo una ligera subida respecto de la oferta lanzada por Óscar López y su ministerio, pero muy por debajo de lo que exigía Adeslas para continuar en Muface. Hasta el momento, parece la única vía para evitar el cierre definitivo por quedar desierta su licitación los próximos tres años.

El nuevo concierto de Muface, que cubrirá los años 2025, 2026 y 2027, subirá la prima un 33,5% para el periodo de tres años, pasando de 1.032,12 euros en la actualidad a 1.262,28 en 2027.

De esta forma, el importe del concierto pasa a ser de 4.478 millones de euros, lo que supone un incremento de 957 millones de euros. El coste por año será de 1.303 millones de euros en 2025, 1.490 millones euros en 2026, y 1.685 millones de euros en 2027. En todo caso, la cifra de negocio final dependerá de cuántos funcionarios elijan la sanidad privada.

El concierto abarca a 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios. El 65% de los titulares son docentes de primaria, secundaria y universitarios y un 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado.

Incremento de capacidad

Por eso, Asisa tendría que incrementar notablemente su capacidad para poder dar el servicio, es decir, hacerse con el concierto en solitario sería un hito transformacional para esta aseguradora ya que le supondría disparar su número de asegurados. Y utilizará esa subida de las primas para mejorar dicha capacidad.

Algo que no va a ser fácil, puesto que este aumento del volumen de negocio no necesariamente se traducirá en una mejora de su rentabilidad, sino más bien al contrario por el aumento de costes que implica prestar el servicio en solitario. Aunque eso dependerá de la subida de las primas que finalmente pacte con el Ministerio de la Función Pública, si es que se cierra el acuerdo. Desde Asisa explican que están analizando el impacto que tendría en su solvencia y con qué cifra es viable participar en el concurso de Muface. El plazo se acaba el día 15, si no se vuelve a prorrogar.

Como es sabido, la última oferta realizada por el Gobierno proponía una subida de la prima media por mutualista del 26,62% para dos años, que alcanzaría el 33,5% al incluir un tercer año, es decir, el doble de lo que ofrecía inicialmente. En dinero, eso se traduce en un aumento de 957 millones de euros en los próximos tres años, hasta los 4.478 millones.

Esta oferta es insuficiente tanto para Adeslas como para DKV. Según los cálculos de Adeslas, las condiciones establecidas en el nuevo concierto provocarían pérdidas de 250 millones durante el periodo 2025-2027, una cifra similar a la registrada entre 2022 y 2024. Esto se basa en que esta firma estima que hay una brecha de 20 puntos porcentuales entre el aumento que considera necesario (47%) y la oferta del Gobierno (el citado 26,62%).