Giro de 180º en el horario de Mercadona: el cierre que nadie se esperaba

Madrid vive por todo lo alto a su patrón esta misma semana, por lo que es posible que algunas tiendas y supermercados echen el cierre aunque sea durante 24 horas. Es precisamente el caso de Mercadona, el supermercado número uno en España y que ha anunciado un giro de 180 grados para su horario en la capital. Sus tiendas estarán cerradas de modo que si te despistas puede que vayas a hacer la compra aprovechando que es jueves y acabes llevándote una sorpresa y volviendo a casa con la cesta de la compra vacía.

Mañana 15 de mayo se celebra San Isidro, patrón de Madrid. Y como cae entre semana, muchos pueden despistarse y olvidarse de que ese día Mercadona no abrirá sus puertas en ningún punto de la capital. No es ninguna sorpresa que la cadena cierre en festivos nacionales y también autonómicos y locales, pero sí es uno de esos detalles que conviene tener muy presente para evitar la típica escena: bajar a hacer la compra como un jueves cualquiera… y encontrarse con el supermercado cerrado. Si todavía no te has abastecido, hoy miércoles es tu última oportunidad para hacerlo o si no lo haces, tendrás que esperar al viernes que será cuando de nuevo Mercadona abrirá todos sus establecimientos. Pero, ¿qué ocurrirá con el resto de supermercados? Tal y como va a hacer Mercadona, ¿echarán el cierre?.

El cierre de Mercadona en Madrid

La cadena de Juan Roig mantiene firme su política de no abrir en días festivos, priorizando el descanso de su plantilla, por lo que no creas que se van a dar horarios especiales. No vamos a encontrar ningún Mercadona abierto en Madrid, mañana jueves 15 de mayo y el motivo no es otro que la celebración del patrón San Isidro.

De este modo, el cierre de Mercadona será total en toda la ciudad de Madrid. Y, como es habitual, no habrá excepciones ni horarios reducidos aunque siempre puedes hacer algo a lo que solemos recurrir cuando dudamos sobre el horario de un supermercado: acudir a su web y hacer una rápida consulta en su apartado de tiendas.

Y en esta ocasión, nos damos cuenta que ningún Mercadona de la ciudad de Madrid va a estar abierto el 15 de mayo. Así que si habías pensado en hacer la compra en esta cadena de supermercados, tienes la opción de esperar al viernes cuando las tiendas volverán a estar abiertas o también puedes acudir a cualquier municipio de la Comunidad de Madrid dónde al no ser festivo sí que vas a encontrar las tiendas abiertas. Por ejemplo, podrías ir a Alcalá de Henares o a Alcorcón y verás como las tiendas atienden a sus Jefes sin problema.

Alternativas para comprar durante San Isidro

Aunque Mercadona no abra, hay otras opciones para quienes necesiten hacer una compra urgente el jueves. Ya hemos mencionado el hecho de irte a otro municipio dentro de la Comunidad de Madrid, dado que San Isidro se celebra sólo en la ciudad, pero en el caso de no querer desplazarte demasiado, tienes la opción de recurrir a otras cadenas de supermercados como Carrefour, Alcampo, Lidl, Aldi, Dia, El Corte Inglés o sus tiendas Hipercor y Supercor, que abrirán en horario especial dentro de la capital.

Eso sí, conviene comprobar bien el horario de apertura antes de salir de casa. Las webs oficiales y el buscador de tiendas de cada cadena pueden ayudarte a confirmar si tu súper más cercano estará abierto.

¿Por qué Madrid celebra San Isidro?

San Isidro no es sólo un festivo más en el calendario madrileño, sino una de las celebraciones más queridas y tradicionales de la ciudad. El 15 de mayo se conmemora la figura de San Isidro Labrador, un campesino humilde del siglo XII conocido por su profunda fe y por los milagros que, según la tradición, obró en vida. Es el patrón oficial de Madrid y su festividad se vive con devoción, alegría y ambiente festivo en muchos barrios.

Durante estos días, la ciudad se llena de verbenas, chulapos, organillos, rosquillas y romerías, con epicentro en la pradera de San Isidro, donde miles de madrileños se reúnen para disfrutar de comidas al aire libre y actos religiosos. Aunque el 15 de mayo es el día grande, las celebraciones se extienden durante varios días, lo que hace que algunos comercios y servicios adapten sus horarios.

Por eso no debería sorprendernos que cadenas como Mercadona decidan cerrar sus puertas y sumarse así, de alguna forma, a la festividad local. Es una manera de respetar las raíces culturales de la ciudad y, al mismo tiempo, de permitir que los trabajadores puedan vivir este día festivo con sus familias.

Así que, si mañana no puedes comprar el pan en tu Mercadona de Madrid habitual, tómalo con filosofía: es San Isidro, la capital está de fiesta y siempre quedará el viernes para llenar la despensa.