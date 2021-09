Bestinver, Cobas o Azvalor son algunas de las gestoras más conocidas en España que siguen una filosofía de inversión value. Pese a las altas rentabilidades que acumulan sus fondos en este ejercicio, el dinero no ha parado de salir de estas firmas. Los inversores que han logrado recuperar parte de sus pérdidas, ante el resurgir de este estilo de gestión en la primera parte de 2021, deciden mirar ya hacia otro lado.

Según los datos a cierre de agosto ofrecidos por Inverco, la patronal del sector, los fondos de inversión mantienen un patrimonio bajo gestión que alcanza los 307.103 millones de euros. Santander AM, CaixaBank AM e Ibercaja Gestión son las gestoras que han presentado un mayor volumen de captaciones netas en lo que va de ejercicio, mientras que un total de 15 gestoras ven como sale dinero de sus fundos, al registrar suscripciones netas negativas en el acumulado anual.

Entre ellas se encuentran algunas de las firmas más representativas de la gestión value española como son Bestinver, Cobas y Azvalor, aunque los importes negativos no son demasiado elevados. En líneas generales su filosofía de inversión se sustenta en la búsqueda de compañías infravaloradas con un horizonte temporal de inversión amplio.

Tras una primera parte de 2020 en la que la tecnología, junto a la salud y consumo básicos, fue la reina de la rentabilidad, en noviembre de ese año, gracias a la aprobación de las vacunas contra el coronavirus, se incrementó el atractivo de sectores de corte value como las entidades financieras, las compañías relacionadas con las materias primas y toda la parte industrial. Ahora, además, esta filosofía de inversión del éxito en Bolsa de pequeñas y medianas compañías, segmento donde la mayoría de estas firmas concentran sus posiciones.

El fondo Azvalor Internacional acumula una rentabilidad en el año por encima del 27%; mientras que la del Iberia se acerca al 10%. La opción Blue Chips renta más de un 20%, por el 31% del fondo Managers. Capital, su producto de renta fija, da un 3,4% desde enero. El fondo Grandes Compañías de Cobas AM consigue más del 22%, que se amplía hasta el 27% en el caso del Selección y hasta casi el 29% en su apuesta internacional. La rentabilidad media de la gama de productos de renta variable de Bestinver se sitúa en torno al 15%.

Entonces, ¿por qué registran retiradas de dinero estas gestoras value? La explicación está en que en el año del resurgir de este tipo de inversión, muchos inversores lo que han hecho es aprovecharla recuperación parcial de sus pérdidas y “mirar hacia otras casas que también siguen esta filosofía, ya sean nacionales o internacionales, y que pueden hacerlo bien”, explica Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, que pone como ejemplo otras casas como Valentum, True Value, Magallanes o, de forma especial en la parte de renta fija, Buy&Hold.

Fieles a su filosofía

En los momentos más convulsos para el estilo de inversión value estas firmas se han mantenido fieles a su filosofía pese a la pérdida de patrimonio. En algunos casos, como el de Bestinver, además, se suman los movimientos y las salidas de varios miembros del equipo de gestión. “Pese a que no contaban con resultados ni con el visto bueno de los inversores, seguían pensando que lo que era barato podía ponerse más barato”, destaca Luna.

Azvalor destaca por su posicionamiento en compañías energéticas, gerente a la parte más industrial de la gestora de Francisco García Paramés. “La incorporación de Ricardo Seixas – como director de renta variable ibérica – le ha dado otro un giro a la gama de productos de Bestinver, puesto que las caídas no han sido tan fuertes si se comparan con fondos value de otras gestoras, aunque las subidas no son tan espectaculares, puesto que el grado de concentración no es tan alto”, apunta Luna. Se centran más en compañías de mediana y gran capitalización mezclando valor y calidad.