Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Frankfurt, ha lanzado este jueves una OPA (Oferta Pública de Adquisición) sobre la distribuidora de fondos con sede en España Allfunds a razón de 8,8 euros por acción.

La oferta de compra valora así el total de Allfunds en 5.300 millones de euros, en tanto que sus títulos, que cotizan en la Bolsa de Ámsterdam, se disparaban esta tarde más de un 22% y se acercaban al precio ofertado al situarse en los 8,1 euros, marcando así una capitalización de casi 4.900 millones.

En paralelo, las acciones del gestor bursátil alemán repuntaban cerca de un 2%, mientras que su capitalización bursátil situaba en los 42.460 millones de euros.

El consejo de administración de Allfunds ha acordado por unanimidad iniciar conversaciones sobre la propuesta, según indica ‘Bloomberg’, que también ha recogido en fuentes de la compañía alemana que «no hay certezas» sobre el resultado de la operación y que los términos de la misma podrían ir cambiando.

La oferta emitida se traduce en una contraprestación que se repartiría en 4,3 euros en efectivo, otros 4,3 euros en acciones nuevas del operador germano y un dividendo de 0,2 euros por acción que se pagaría en 2026, así como uno de 0,1 euros que se abonaría en 2027.

Esta operación corporativa se ha producido después de que el pasado junio el fundador y consejero delegado de Allfunds, Juan Alcaraz, dejase la firma para asumir «nuevos retos» y fuese sustituido en su cargo por Annabel Spring.

Con todo, en aquel entonces se indicó que Alcaraz seguiría vinculado a Allfunds como asesor.

El ‘supermercado de fondos’ superó los 1,7 billones de euros en activos bajo administración a cierre de septiembre, lo que supone un 17,9% más frente al mismo periodo de 2024, en tanto que registró un beneficio neto de 43,5 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supone un incremento del 49,9% respecto al mismo periodo del ejercicio previo.

Cabe destacar que, en 2023, el operador bursátil europeo Euronext lanzó una OPA sobre Allfunds con una valoración de 5.500 millones de euros, si bien acabó renunciando a su objetivo de adquisición.

Por otra parte, la mayor parte del accionariado de Allfunds, casi un 50%, se distribuye entre la firma Hellman & Friedman, el fondo soberano de Singapur -a través de LHC3- y el banco francés BNP Paribas.