La bodega García Carrión obtiene el privilegio de ser nombrada Mejor Bodega de España en los Premios Mundus Vini-Summer Tasting Edition 2024 tras cosechar buenos resultados en el Berline Wine Trophy-Summer Edition 2024 y en los Premios VinDuero-VinDouro 2024.

El grupo García-Carrión ha logrado un total de 49 galardones en el certamen internacional Mundus Vini, incluyendo 22 medallas de oro y 29 de plata para sus vinos y cavas. Cinco de estos productos han recibido el reconocimiento especial Best of Show (Mejor Producto del Concurso) en sus respectivas Denominaciones de Origen (DO).

Mundus Vini, fundado en 2001 en Alemania, es uno de los concursos más prestigiosos a nivel mundial, con catas a ciegas realizadas por expertos enólogos, sommeliers y periodistas especializados. Se celebra dos veces al año, en primavera y finales de verano, y es un referente de calidad en la industria del vino.

Premio a García Carrión

Entre los productos destacados de García Carrión, su cava Jaume Serra Gran Reserva Chardonnay 2018 ha revalidado el premio al Mejor Cava del Concurso en la edición de verano de 2024, tras haberlo conseguido previamente en la edición de primavera. Otros productos galardonados incluyen el cava Pata Negra Brut y el Pata Negra Ribera del Duero Rosado 2021, que ya recibieron la medalla de oro y el reconocimiento de Mejor Producto del Concurso en la edición veraniega de 2022.

En la reciente edición veraniega de 2024, los vinos y cavas que han obtenido el premio Best of Show (Mejor Producto del Concurso) han sido: Mayoral Crianza 2018; Bodega La Ermita Toro 2018; Pata Negra Roble Ribera de Duero 2022; Don Luciano La Mancha Reserva 2018; y de nuevo Cava Jaume Serra Gran Reserva Chardonnay 2018.

Por último, concretamente, los vinos y cavas de García-Carrión premiados en el Mundus Vini-Summer Tasting 2024 han sido: Mayoral Crianza 2018 (ORO); Bodega La Ermita Toro 2018 (ORO); Mayor de Castilla Reserva 2019 (ORO); Castillo San Simón Crianza 2019 (ORO); Pata Negra Ribera del Duero Roble 2022 (ORO); Viña Arnaiz Ribera del Duero Crianza 2019 (ORO); Marqués de Carrion Crianza 2018 (ORO); Viña Arnaiz Ribera de Duero Reserva 2019; (ORO); Cava Jaume Serra Gran Reserva Chardonnay 2021 (ORO); Pata Negra Ribera del Duero Reserva 2019 (ORO); Pata Negra Rioja Crianza 2018 (ORO); Bodega La Ermita Ribera del Duero 2019 (ORO); Pata Negra Valdepeñas Cepas Viejas Reserva 2018 (ORO); Pata Negra Rueda Sauvignon Blanc 2023 (ORO) y Castillo San Simón 12 meses barrica 2020 (ORO).

También Don Luciano Reserva 2018 (ORO); Señorío de los llanos Blanco Roble 2019 (ORO); Señorío de los llanos Blanco Roble 2019 (ORO); Cava Jaume Serra Brut Nature (ORO); Cava Jaume Serra Reserva Brut Nature 2020 (ORO); Cava Jaume Serra Semisec (ORO); Charmat Don Luciano Gold Moscato (ORO); Cava Jaume Serra Sleever Brut (ORO); Mayor de Castilla Rueda Verdejo 2023 (PLATA); Don Simon Nature Tempranillo (PLATA); Señorío de los Llanos Cepas Viejas 2023 (PLATA); FIZZY Frizzante Verdejo (PLATA); FIZZY Frizzante Rosado Moscato (PLATA); Cava Jaume Serra Bouquet Brut Rosado (PLATA); Cava Jaume Serra Bouquet Brut (PLATA) y Cava Jaume Serra Sleever Brut Rosado (PLATA).

Asimismo, han sido reconocidos Cava Jaume Serra Organic (PLATA); Cava Jaume Serra Vintage Brut Nature 2021 (PLATA); Señorío de los llanos Reserva 2018 (PLATA); Mayor de Castilla Crianza 2020 (PLATA); Antaño Reserva 2017 (PLATA); Pata Negra Roble Toro Edicion Especial 2022 (PLATA); Cava Pata Negra Rosado Brut 2014 (PLATA); Pata Negra Roble Valdepeñas 202 (PLATA); Pata Negra La Mancha Edición Especial Roble 2022 (PLATA); Pata Negra Rueda Verdejo 2023 (PLATA); Pata Negra Rueda Edición Especial 2023 (PLATA); Pata Negra Ribera del Duero Rosado 2023 (PLATA); Pata Negra Ribera del Duero Crianza2020 (PLATA); Pata Negra Organic (PLATA); Bodega La Ermita Jumilla 2019 (PLATA); Cava Jaume Serra Pinot Noir Brut (PLATA); Viña Arnaiz Ribera del Duero Roble 2023 (PLATA); Viña Arnaiz Rueda Verdejo 2023 (PLATA) y Mayoral 2022 (PLATA).