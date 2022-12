Golpe a Josep Sánchez Llibre en la CEOE. Antonio Garamendi, presidente de la patronal, ha decidido mantener al responsable de Foment del Treball en una de las vicepresidencias de la organización pero le ha quitado todo el poder interno que tenía en el anterior mandato como responsable de relaciones con el Congreso, que ahora pasa a manos de Salvador Navarro, de Valencia, que apoyó a Garamendi en las recientes elecciones de finales de noviembre. Además, Miguel Garrido, de Madrid, será vicepresidente primero.

Según las fuentes consultadas, Garamendi ha evitado el choque frontal con una de las territoriales con más peso de CEOE y le mantiene como vicepresidente, pero Garrido será vicepresidente primero y sólo tres de los 60 miembros que forman el comité anunciado este miércoles por Garamendi son de Foment del Treball. Y sólo uno, Valentí Puig, presidente también del Consejo de Economistas, será responsable de una comisión, la de Legal.

Porque lo más importante es que Sánchez Llibre dejará de ser el responsable de la comisión de Relaciones con las Cortes, que ahora llevará Navarro (Valencia). Como publicó este diario, en CEOE había gran malestar interno por cómo estaba aprovechando el catalán ese puesto para hacer lobby con la consultora del ex diputado del PP Vicente Martínez Pujalte -asesor personal de Sánchez Llibre en Foment- a favor de las grandes empresas.

De hecho, desde CEOE se advirtió a Sánchez Llibre sobre este comportamiento y se le recordó que «la patronal defiende a todas las empresas y las enmiendas que presenta son de toda la CEOE, no de una parte», explican fuentes conocedoras de la situación. En definitiva, Garamendi castiga a Sánchez Llibre -impulsó una candidatura alternativa en las elecciones del 23 de noviembre- pero no rompe totalmente con el catalán para no abrir una crisis en CEOE. Salen ganando Navarro y Garrido, además de Lorenzo Amor, presidente de ATA, que seguirá como vicepresidente y presidirá una comisión.

Kindelán vicepresidenta

Por otra parte, Antonio Garamendi ha designado como nuevas vicepresidentas a Alejandra Kindelán, presidenta de AEB, y María Helena Antolín, vicepresidenta de Grupo Antolín. Se mantienen el resto de vicepresidencias: Lorenzo Amor, presidente de ATA; Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme; Íñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE; Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa; Javier González de Lara, presidente de CEA; Salvador Navarro, presidente de CEV; Julián Núñez, presidente de Seopan; y Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball.

Durante la reunión se ha aprobado la renovación de Íñigo Fernández de Mesa como presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE); Santiago Aparicio, como presidente del Instituto Superior de Estudios Empresariales (ISEE); y Fátima Báñez, como presidenta de la Fundación CEOE. Asimismo, la Junta Directiva ha aprobado proponer al patronato de la Fundación CEOE el nombramiento de Inés Juste y Marina Serrano como patronas y futuras vicepresidentas de la misma, agradeciendo su labor como vicepresidentas de CEOE durante el último mandato.