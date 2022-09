Sánchez Llibre, Rosell y Arturo Fernández impulsan la candidatura alternativa a Garamendi en CEOE

Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball (Cataluña), Joan Rosell, ex presidente de la CEOE, y Arturo Fernández, ex presidente de Ceim (Madrid), están impulsando una candidatura alternativa a la del actual responsable de la patronal, Antonio Garamendi, de cara a las elecciones del próximo 23 de noviembre. Fuentes del entorno de estos tres empresarios han confirmado la noticia a este diario.

Esta candidatura se está preparando desde hace meses y han propuesto liderarla a varios pesos pesados de la patronal, sin suerte. «Se lo hemos dicho a Gerardo Cuerva, de Cepyme, pero nos ha dicho que no y que no está dispuesto a enfrentarse a Garamendi. Se lo hemos propuesto también a Miguel Garrido, presidente actual de Ceim, y no está por la labor. Ahora una opción es la del presidente de Faconauto, Gerardo Pérez», explican fuentes cercanas a los tres empresarios. Pérez ha confirmado este miércoles que «organizaciones territoriales le han propuesto presentarse» y está sopesándolo.

El motivo por el que estos tres empresarios están impulsando esta candidatura alternativa a Garamendi, que está al tanto de estos movimientos, es que el empresario vasco «va por libre» y no da voz y más peso a las organizaciones territoriales. Además, demandan de Garamendi más transparencia en la gestión de la patronal.

«No pensamos que esté haciendo nada irregular, por supuesto, pero hay cosas que tienen que cambiar. Ha llegado a un pacto con el Gobierno sobre la reforma laboral que es bueno sólo para el Ejecutivo y para los trabajadores, suponemos. Pero para los empresarios, no. Queremos que defienda a los empresarios», señalan estas fuentes.

El entorno de los tres impulsores de una candidatura alternativa señala también que «Garamendi no se ha portado en lo personal excesivamente bien ni con Rosell ni con Fernández». «A Rosell ni le tiene en cuenta pese a que es un ex presidente de la patronal, y Arturo Fernández nunca ha apoyado a Garamendi: él dio sus votos Rosell frente a Garamendi en las elecciones de 2014», explican. En esos comicios, Rosell ganó por 33 votos a Garamendi y Madrid fue decisiva.

Apoyos a Garamendi

De momento, no hay un candidato alternativo pese a las gestiones de Sánchez Llibre, Rosell y Fernández. Al contrario, todas las grandes organizaciones de la CEOE han apoyado públicamente a Garamendi excepto Cataluña, Madrid, Faconauto y Asaja, las cuatro que más criticaron al presidente de la patronal por el pacto con el Gobierno en la reforma laboral.

Madrid ha convocado su junta directiva para el 10 de octubre, momento en el que se aclarará qué hace definitivamente una de las patronales más importantes del país en estas elecciones -45 vocales de 789-. Mientras, el peso de Faconauto y Asaja en el conjunto de la Junta Directiva de la patronal es mínimo -12 entre las dos-.