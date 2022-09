Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, la patronal de concesionarios de automóviles, está meditando disputar la presidencia de la CEOE a Antonio Garamendi, que ha anunciado que optará a un segundo mandato en las elecciones que tendrán lugar el 23 de noviembre. De consumarse este movimiento, representaría una sorpresa, pues hasta ahora incluso los más críticos con Garamendi se han mostrado reacios a dar un paso adelante.

En declaraciones a OKDIARIO, el señor Pérez asegura que «varias importantes organizaciones territoriales y sectoriales incluidas en la organización me han pedido que valore la posibilidad de presentarme a las elecciones y lo estoy pensando. De momento, estoy escuchando las opiniones que me transmiten. Estamos en un momento crucial con las elecciones en ciernes y están abiertos todos los escenarios». «Mi opinión es que de aquí al 8 de noviembre todas las posibilidades están encima de la mesa, puede que surja una candidatura, dos, tres; no se sabe. Es lo lógico en un proceso electoral».

Otros medios consultados por OKDIARIO conocedores de los hechos afirman que el presidente de Faconauto está buscando apoyos dentro de la institución para tomar la iniciativa. Todas estas especulaciones chocan con la impresión que había hasta la fecha, en el sentido de que la renovación de Garamendi estaría asegurada y que el proceso electoral iba a ser tranquilo.

En la última reunión de los once vicepresidentes de CEOE, previa a la celebración de la Junta Directiva del 22 de septiembre, los miembros de la cúpula mostraron su respaldo a Garamendi pero le exigieron que fuera más contundente con el Gobierno, porque éste no va a parar en la criminalización de los empresarios y en aprobar normas perjudiciales para el mundo de los negocios. Aparentemente, ahí quedó todo. Los últimos escarceos predicen lo contrario, es decir, que puede haber una competición por la presidencia de la entidad.

En todo caso, lo que parece evidente es que Garamendi no será renovado por aclamación como esperaba, y que el surgimiento de candidaturas alternativas puede reavivar la oposición de los que hasta ahora han aceptado a regañadientes su continuidad, que nunca ha marchitado. La patronal catalana Fomento del Trabajo, dirigida por el siempre inquieto Josep Sánchez Llibre, uno de los más combativos con la ejecutoria de Garamendi en la Junta Directiva, todavía no ha decidido el voto de su organización, pero vería con muy buenos ojos la presencia de una alternativa.