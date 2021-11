Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha desmontado la supuesta moderación del Gobierno con la reforma laboral, que ahora asegura que no derogará sino que solo modificará para suprimir algunas partes. «Mi sorpresa llegó ayer cuando a la mesa ha venido el mismo papel que estaba hace un mes. No sé si el Gobierno se ha coordinado o no se ha coordinado, pero seguimos exactamente con el mismo papel que teníamos».

Garamendi ha hecho estas declaraciones en el congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos en Córdoba, y ha añadido que «están encima de la mesa cosas que Europa no está pidiendo. Nosotros trabajaremos por un acuerdo, como siempre hemos hecho, pero en los objetivos de Europa».

Ha puesto como ejemplo que se unifique temporalidad con precariedad, porque hay mucha temporalidad que no es precaria. También asegura que la UE ha planteado qué hacemos con el elevado paro juvenil. «Pero el ruido mediático y la filtración de papeles ayudan muy poco a que esto funcione», ha concluido.

En este sentido, ha criticado duramente que el Gobierno entregara a la CEOE «una hoja y media para que demos el visto bueno a un cambio de las pensiones, la subida de las cotizaciones» mientras filtraba a algún medio de comunicación todo el documento y los gráficos, «que es lo que hemos pedido». «Yo me he enterado por la prensa de esos datos. Eso no puede consentirse».

Preguntado sobre su opinión sobre esta subida de las cotizaciones que pretende imponer el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha respondido que «queremos ver el mapa completo, ver en global qué se va a hacer». «No me vale «hoy te cambio esto y mañana lo otro»».

Dentro de esta inseguridad jurídica y estos vaivenes gubernamentales, el presidente de los empresarios ha mostrado también su sorpresa porque «un partido que está en el Gobierno y que tiene muchos ministerios presente a un montón de enmiendas al primer acuerdo que sobre las pensiones que el propio Gobierno ha firmado con los agentes sociales». «¿Qué validez me da el Gobierno? ¿Va a hacer lo mismo que los siguientes acuerdos que firmemos?».

Insiste en la importancia de la seguridad jurídica

Garamendi ha vuelto a insistir en su exigencia de «seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad normativa» y ha rechazado que «los empresarios seamos los malos de la película cuando estamos aportando muchas cosas positivas». «Ya no hablamos de riesgo regulatorio, sino de prima regulatoria». «Como espantemos a fondos, inversores o accionistas, cuidado», ha advertido.

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, le ha apoyado: «Poner dificultades y trabas no es adecuado, y menos con una recuperación no consolidada y con tantas incertidumbres. En tiempos de turbulencia, no hacer mudanza».

Por último, el presidente de la CEOE ha asegurado que «a los empresarios les preocupan más los problemas que pueden generar las reformas o contrarreformas que los fondos europeos», y ha aplaudido que Europa nos haya puesto hitos que España tiene que aprobar para que vayan liberando estos fondos.