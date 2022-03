Las industrias de la alimentación animal y de la ganadería alertan del colapso inmediato en la alimentación de las granjas debido a los paros del transporte. De hecho, aseguran que las primeras regiones en quedarse sin suministro de pienso serán Andalucía y Extremadura. «No se podrá abastecer de materias primas para elaborar pienso para el ganado ni hacer llegar ese alimento a la ganadería», explica Jorge de Saja, director general de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales (CESFAC).

En concreto, De Saja afirma que «los huelguistas bloquearon ayer un convoy de 50 camiones en el puerto de Huelva que, de no poder suministrar materia prima a las fábricas de Andalucía y Extremadura, a partir de este martes no se podrá servir pienso a las explotaciones ganaderas de esas regiones».

Además, adelanta que si continúa el paro de los camioneros habrá más zonas con la misma problemática en los próximos días. «Los problemas son extensivos a otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o Canarias, en este último caso, donde las navieras han reducido las frecuencias desde la península por falta de carga», apunta el directivo.

CESFAC hace hincapié en que la mayor parte de las fábricas de todo el país se encuentra desabastecida tanto de materias primas esenciales para el pienso como de todo tipo de micro ingredientes, minerales y vitaminas.

Problema de salud pública

«Nos encontramos no sólo con un gravísimo problema económico y de bienestar animal, sino con un riesgo inminente de salud pública al no poder alimentar animales en las granjas», han recalcado las industrias de la alimentación animal y de la ganadería. En su opinión, la falta de piensos supondrá la muerte de miles de animales, que no se podrán transportar y que podrían convertirse en un foco de infecciones y enfermedades.

Pero, ¿cuántos animales dedicados a la ganadería están en riesgo en España? Desde CESFAC explican que el problema podría afectar a millones de animales dedicados a la ganadería. Actualmente, en nuestro país hay unos 27 millones de cerdos, 47,1 millones de aves para huevos; unos 80 millones de avícola para carne, 16 millones de ovino; 6,5 millones de conejos 6,5 millones; más de 6,8 millones de vacuno para carne y unas 800.000 vacas para leche, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Por ello, el sector reclama que de «manera urgente» el Gobierno ha de establecer «obligatoriamente» unos servicios mínimos que permitan el funcionamiento de servicios esenciales como los de las granjas y el abastecimiento del sector agroalimentario y garantizar su cumplimiento con los medios a su alcance, así como tomar medidas para impedir la acción de los piquetes.