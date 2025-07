El fondo de rescate bancario (FROB) registró un beneficio contable de 2.697 millones de euros en 2024, lo que supone multiplicar casi por seis las ganancias obtenidas el año anterior, gracias al aumento de valor de su participación en CaixaBank. No obstante, sigue valorando Sareb (el banco malo) a cero tras apuntarse como pérdida todo su valor en 2023.

Según se desprende de las cuentas que ha publicado este jueves el organismo, los beneficios contables se derivan «de la positiva evolución de CaixaBank, tanto por la mejora del valor de mercado de la participación de BFA en dicha entidad debido al positivo comportamiento de la acción, como por el dividendo recibido por BFA».

Desde que se firmó la operación de fusión de Bankia, entidad rescatada y que era participada por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) a través de BFA, y CaixaBank, la acción ha subido un 244,7%.

Con respecto a la participación en Sareb, desde abril de 2022 el FROB ostenta la titularidad del 50,14% del capital de esta sociedad. El FROB ya había registrado en 2019 el saneamiento total de dicha participación, la cual continúa íntegramente deteriorada n(es decir, con valor cero), sin efectos en las cuentas de 2024.

Durante el ejercicio 2024 se ha producido el cierre y liquidación final de las últimas garantías concedidas en los procesos de venta o integración de cajas de ahorros acometidos por el FROB. El coste final para el FROB del conjunto de las garantías concedidas y abonadas a lo largo de los últimos años ha sido de 2.055 millones de euros, por debajo de los 11.000 millones de euros garantizados inicialmente, no habiendo variado respecto a la cifra que se estimó en el ejercicio 2023.

De los casi 2.700 millones de beneficios a nivel contable, 2.213 millones se corresponden con una reversión del deterioro de la participación del FROB en BFA. Otros 515 millones de euros son ingresos financieros tanto por intereses bancarios como por valores de deuda y dividendos.

Sin tener en cuenta este tipo de extraordinarios, el resultado de explotación del FROB fue negativo en 5,9 millones de euros, frente a los 62,3 millones de 2023.

Este resultado de explotación negativo se debe a que este año el FROB no ha cobrado sus tasas como autoridad de resolución. El organismo que preside Álvaro López Barceló explica que la Junta Única de Resolución (JUR) ha confirmado que los recursos del Fondo Único de Resolución (FUR) han superado el importe objetivo tanto en 2024 como en 2025, por lo que en estos años no se han recaudado contribuciones. Al no haber aportaciones, el FROB no ha podido cobrar sus tasas.

De hecho, en las cuentas anuales, el FROB explica que «será necesario» modificar el régimen jurídico actual para desvincular sus propias tasas de las contribuciones ordinarias a los fondos de resolución.

Evolución de BFA

Siguiendo con la evolución de la participación de BFA, el FROB ha explicado que el valor neto contable de dicha participación asciende a 8.962 millones de euros, provocando esa reversión de 2.213 millones en el deterioro de valor.

El FROB tiene contabilizado en sus cuentas un coste de 19.604 millones de euros de su inversión en BFA. Restando esos 8.962 millones de valor neto supone que el deterioro todavía se sitúa en 10.642 millones de euros.

El patrimonio neo individual de BFA a cierre de 2024 era de 5.560 millones de euros, frente a los 5.294 millones de 2023. Las plusvalías tácitas, por su parte, ascienden a 3.402 millones, derivado de la revalorización de su participación en CaixaBank, de los cuales 1.947 millones corresponden a 2024.

Asimismo, los resultados obtenidos por BFA en 2024 han permitido repartir un dividendo al FROB por segundo año consecutivo. Este reparto ha sido de 665 millones de euros: 155 millones de euros como dividendo a cuenta en noviembre de 2024 y 510 millones como dividendo complementario abonado en mayo de 2025.

Estos 665 millones se suman al dividendo repartido en mayo de 2024 con cargo al ejercicio 2023 por 335 millones, lo que lleva a que actualmente la cifra recupera por el FROB vía dividendo por las ayudas inyectadas en el Grupo BFA-Bankia sea de 1.000 millones de euros.