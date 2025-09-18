Es la favorita de los nutricionistas y la venden en Mercadona: la salsa de tomate que es mucho mejor que la mayoría

A veces damos por hecho que las salsas de tomate que se venden en el supermercado son todas iguales. Abres una, la echas en la sartén y listo. Pero si te paras a mirar la etiqueta con calma, es posible que te des cuenta de sus ingredientes y que no todas las salsas, son tan sanas como parece. De hecho, algunas vienen cargadas de azúcar, sal o ingredientes que ni reconoces. Pero por suerte, hay excepciones. Y como no podría ser de otra manera, la mejor salsa de tomate de todas está en Mercadona.

Desde hace ya un tiempo, la cadena valenciana no sólo ha ganado protagonismo por sus precios o su variedad. También por cómo ha ido adaptando su oferta a un público más consciente. Un consumidor que no quiere renunciar al sabor, pero tampoco está dispuesto a llenar su carro de productos ultraprocesados. Y ahí, en medio de esa transformación, han empezado a destacar algunos productos que, sin mucha publicidad, se han ganado el respeto de nutricionistas e incluso se han hecho virales en redes. Uno de ellos es el tomate tamizado. Sin etiquetas llamativas ni promesas exageradas. Pero con lo esencial: ingredientes limpios, sin añadidos y con buen sabor.

La salsa de tomate de Mercadona que es mucho mejor que la mayoría

No tiene azúcares añadidos. Tampoco conservantes ni nombres raros. El tomate tamizado de Mercadona es, básicamente, eso: tomate. Y es precisamente esa simplicidad lo que ha hecho que muchos expertos lo consideren una de las mejores opciones que puedes comprar hoy en un supermercado. Lo ha dicho, por ejemplo, Fran Susín, dietista muy conocido en redes por divulgar sobre alimentación real. Según él, si tuviera que quedarse con un tomate de Mercadona, este sería uno de ellos.

No es una elección al azar. Lo que busca este tipo de profesionales es un producto que sirva de base para platos como arroces, pastas o guisos, pero sin alterar la calidad nutricional del plato. Y eso no siempre es fácil. Muchas salsas envasadas vienen con ingredientes que, aunque no lo parezcan, desequilibran una comida. Pero en este caso no. El tomate tamizado tiene una textura fina, sin grumos, fácil de usar y con un sabor que no desentona y además por un precio de sólo 0,90 euros.

Otras salsas de tomate de Mercadona que también merecen la pena

El tomate tamizado puede ser el que más se recomienda, pero no es el único que aprueban los expertos. Hay más opciones en Mercadona que siguen una línea bastante parecida y que pueden ajustarse a otros gustos o necesidades. Por ejemplo, el tomate troceado, que no tiene añadidos, pero sí algo más de textura. Este tomate es perfecto si te gusta notar el tomate en el plato o si lo necesitas para usarlo como base para una salsa casera con cebolla, ajo o especias.

También está el doble concentrado de tomate. Más intenso, más espeso y perfecto para recetas que requieren un sabor potente. Puede parecer pequeño el bote, pero rinde mucho. Basta una cucharada para dar fuerza a un plato. Y como no tiene azúcar ni aditivos, sigue siendo una opción saludable.

Otra opción es el tomate sin azúcares añadidos, que a veces se pasa por alto pero cumple perfectamente si lo que quieres es un sabor más neutro. ¿Pero cuál es la clave en todos estos casos? Siempre la misma: leer la etiqueta. Ver si el ingrediente principal es tomate, comprobar que no hay añadidos innecesarios y evitar productos con nombres que no sabes ni pronunciar.

En definitiva, no todas las salsas de tomate son iguales. De hecho, muchas de las más vendidas no son precisamente las más recomendables. Algunas vienen con azúcares escondidos, jarabes de glucosa, conservantes innecesarios o aceites que bajan la calidad general del producto. Y lo peor es que, si no te paras a mirar con atención la etiqueta, ni te enteras.

En este sentido, el propio Fran Susín deja claro que hay que tener ojo con algunas salsas que se ven muy apetecibles por fuera pero que por dentro no son tan limpias. Y no se trata de demonizar marcas ni de entrar en pánico. Se trata de aprender a elegir.