Un experto en nutrición tiene mucho que decir sobre la tortilla de Mercadona: su análisis más severo

Si hay un plato tradicional español que devoran tanto los españoles como prácticamente cualquier extranjero que lo descubre, sin duda es la tortilla patatas, en alguna de sus muchas variantes si se le quieren añadir ingredientes extras a las patatas y el huevo, pero lo cierto es que la tortilla española causa sensación ya que es perfecta para cualquier momento. Hoy te mostramos el análisis de la tortilla de Mercadona por parte de un experto en nutrición para determinar si realmente es una opción saludable y que merezca la pena… ¡toma nota!.

Las redes sociales son hoy en día el lugar ideal para conocer las opiniones de expertos y usuarios sobre cualquier cosa que se pueda comprar o servicio que se pueda contratar, y especialmente en algunas como TikTok o Instagram se encuentran millones de vídeos de opinión que en muchos casos resultan realmente útiles y te ayudarán a decidirte, tanto si es para comprar como mejor no hacerlo.

La tortilla de Mercadona analizada por un nutricionista

Mario Ortiz es un nutricionista que cuenta con más de 100.000 seguidores en TikTok y más de 300.000 en Instagram, redes sociales en las que publica contenido especializado en nutrición para analizar diferentes productos que puedes encontrar en los supermercados y decir si realmente son recomendables o no a nivel nutricional. El joven nutricionista lo está petando a lo bestia con su último vídeo, que en tan sólo 4 días ha superado ya el millón de reproducciones y acumula miles de likes y cientos de comentarios, además de haberle hecho ganar un gran número de seguidores.

El vídeo en cuestión es sobre la tortilla de Mercadona, la clásica tortilla de patata, en la versión sin cebolla, uno de los productos más vendidos en el supermercado valenciano y que Mario ha querido analizar para comprobar si a nivel nutricional es realmente recomendable y merece la pena consumirla. Ortiz no sólo deja claro que esta tortilla de patata es «una estupenda opción», también dice que gracias a su sabor «está tremenda» y es súper rápida a la hora de calentarse y estar lista para comer.

El joven nutricionista analiza también el listado de ingredientes, donde el primero es la patata, el segundo el huevo pasteurizado y el tercero aceite de girasol y de oliva, pero en una cantidad muy baja (1%), destacando muy especialmente el hecho de que la patata no está frita, por lo que es mucho más saludable que si lo estuviera, y aunque no se expresa en ninguna parte que la patata no está frita, es lo que se deduce al tener cantidades de aceite tan bajas, ya que si fueran fritas el aceite tendría mucha mayor presencia.

En cuanto a los valores nutricionales de esta tortilla de Mercadona, por cada 100 g de producto tiene 157 calorías, 9,8 g de grasas, 11% de hidratos de carbono y 5,7% de proteínas.