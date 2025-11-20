Esto es lo que va a hacer Hacienda con la televisión que te ha regalado tu banco

Hacienda también tiene algo que decir en los regalos que hacen los bancos a los ciudadanos. Las entidades financieras suelen obsequiar a los potenciales clientes con un dinero en metálico u otros obsequios, como puede ser una televisión o un teléfono móvil. Los ciudadanos que reciban estos premios por abrirse una nueva cuenta tendrán que liquidar el impuesto correspondiente a través de la declaración correspondiente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre cómo actúa Hacienda con los regalos de los bancos.

Esta es una práctica muy habitual que realizan los bancos en su día a día: los llamados «regalos gancho» para atraer a nuevos clientes con el objetivo de que estos se abran una cuenta bancaria. Lo habitual es que las entidades financieras ofrezcan algún tipo de premio en metálico (en función de los ingresos y los paquetes contratados por la persona), y hay algunos bancos que también entregan una televisión o un teléfono de última generación a las personas que decidan domiciliar su nómina en la cuenta.

Quizá no lo sepas, pero Hacienda también tiene algo que decir en estos regalos que los bancos realizan a los clientes que lleven su nómina a las entidades financieras correspondientes. Por ejemplo, en el caso de ese dinero recibido, se considerará rendimiento del capital mobiliario y tributará al 19%, algo similar a lo que sucede con los intereses de una cuenta o los dividendos de las acciones. Esto se tendrá que justificar en la declaración de la renta. Una práctica habitual de los bancos es que ingresan directamente la cantidad sin el impuesto correspondiente.

«Los regalos de los bancos no salen gratis. Si el banco te premia con dinero, debes pagar impuestos como si fuera un interés. Esto significa entre un 19% y un 30%. Por ejemplo, si recibes 200 euros netos, realmente estás obteniendo 246,91 euros brutos, de los cuales 46,91 irán a parar a Hacienda», informa a través de su página web oficial Help My Cash, un portal especializado en la materia.

Hacienda, el banco y la televisión

En caso de que recibas un regalo de los bancos en forma de televisión, teléfono o iPad, también tendrás que pagar el impuesto correspondiente, ya que se considera una retribución en especie y por ello se tendrá que declarar el valor del producto en el mercado. Así que si la entidad te regala una televisión, tendrá que emitir un certificado de retenciones donde aclara el precio asignado al regalo y el impuesto que se ha retenido.

En estos casos, lo normal es que el banco regale la televisión correspondiente y posteriormente reste esos intereses del dinero que tienes en la cuenta bancaria. Esta es una práctica habitual que siguen los bancos que apuestan por estos regalos «gancho». El portal de TaxDown también ha profundizado sobre ello en un vídeo publicado en las redes sociales en el que ha dado una serie de consejos a los beneficiarios de estos regalos.

🎁 Lo que Hacienda se queda por domiciliar tu nómina 🏦 Cuando un banco te ofrece dinero o un regalo por domiciliar tu nómina, parece un chollo, ¿verdad? Pues ojo, porque Hacienda siempre se lleva su parte 😅 🔍 Esto es lo que pasa en realidad: * Si te dan dinero, es rendimiento de capital mobiliario. Pagas un 19% si es menos de 6.000€ y un 21% si es más 💵 Aunque normalmente el banco ya te da el dinero con los impuestos descontados. * Si es un regalo físico (como un móvil o un televisor), se considera retribución en especie, y el banco te carga directamente los impuestos en tu cuenta 📉 En resumen: ni los regalos son gratis, ni te libras de Hacienda. 🫠 ¿Lo sabías? Cuéntanos en los comentarios 👇

«Si me hubieran contado el truco detrás de este regalazo, otro gallo cantaría», comienzan diciendo desde este canal. «Muchos regalos ofrecen a sus clientes dinero o regalos físicos a cambio de domiciliar la nómina y lo que mucha gente no sabe es que esos regalos no son gratis. También tendrás que pagar impuestos por ello», cuentan en este vídeo publicado en TikTok.

«Y, ¿cuánto se paga? En el caso en el que regalen dinero, se considera un rendimiento del capital inmobiliario y tendrás que pagar por ello en el IRPF. Si te dan menos de 6.000 euros, tendrás que pagar un 19% y si es más, un 21%», dice sobre los casos en los que el regalo sea en metálico. «Lo normal es que el banco te dé el dinero con el descuento ya aplicado», dice. «Si te regalan regalos físicos como un televisor o un móvil, se considera una retribución en especie y el banco será el que directamente haga el cargo a tu cuenta con los impuestos correspondientes», dice sobre la pregunta del millón de cómo afrontar a nivel impositivo cuando el banco te regale una televisión. «En ninguno de los casos te libras de pagar impuestos», finaliza.