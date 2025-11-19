Aviso si ayudas a tus hijos con la entrada de la hipoteca: Hacienda va a ir a por ti

Hacienda estrechará el cerco a partir de 2026 en las donaciones disfrazadas de préstamos que realizan los padres a los hijos para que puedan pagar una hipoteca. La notaria María Cristina Buendía ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que avisa de los peligros de realizar esta práctica, que puede desembocar en una multa por fraude fiscal. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la decisión de Hacienda con las personas que se traspasan dinero para pagar una hipoteca.

Esto es algo que sucede a menudo en la España de Pedro Sánchez con el precio de la vivienda desbocado y con los jóvenes sin posibilidad de hacer frente al pago de la entrada de una hipoteca en las grandes ciudades. Una práctica habitual es que los padres echen una mano a los hijos dejando ciertas candidatas para que puedan poner rumbo a una nueva vida. A la hora de realizar esta práctica, hay que tener máxima precaución, ya que pueden estar sujetas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

«A veces te dicen que entre familia todo queda en casa… pero Hacienda no piensa igual. ¿Sabías que disfrazar una donación de préstamo puede acabar en lío serio?», reza el titular del vídeo publicado en las redes sociales por la notaria María Cristina Buendía, que avisa de los peligros de disfrazar estas donaciones de préstamos, que en cualquiera de los dos casos tienen que quedar escriturados.

Hacienda y el pago de la hipoteca entre padres e hijos

«Mucho cuidado con esas donaciones entre familiares disfrazadas de préstamos para eludir impuestos», comienza diciendo en el vídeo publicado en las redes sociales que cuenta con miles de reproducciones y un centenar de comentarios de usuarios que ya conocen los peligros de realizar esta práctica a la hora de dar la entrada de una hipoteca.

«Son innumerables las veces que, cuando en notaría comprobamos que el precio para la venta de un piso procede en realidad de un familiar del adquirente, cuando aconsejamos otorgar entonces escritura de donación de ese dinero a alguien cercano, proponga como solución un préstamo entre particulares porque te ahorras notario e impuestos», empieza diciendo esta experta en la materia sobre este caso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Cristina Clemente Buendía | Notario (@notariabuendia)

María Cristina Buendía deja claro que esta práctica no es una alternativa porque «las cantidades prestadas hay que devolverlas» y debido a que «Hacienda está revisando estas operaciones». En este vídeo, la notaria pone como ejemplo el caso de la donación realizada por unos hijos a su madre en Asturias y que se ha encontrado con un fallo en contra de la Justicia tras la sentencia publicada por el TSJ de Asturias el pasado 10 de diciembre de 2024.

«Los hijos habían prestado 150.000 euros a la madre a devolver en 10 años y, concluido el plazo de devolución, Hacienda exigió que se acreditara esa devolución», comienza diciendo. «No coló el argumento de que se había convertido en donación justo después de efectuar las entregas y que, por tanto, había prescrito, ya que no había ninguna escritura pública que así lo acreditara ni tampoco la aportación de varios justificantes bancarios de reintegros, puesto que no justificaba que se destinara a esa devolución del préstamo», afirma antes de sentenciar: «El Tribunal lo tuvo claro. Era fraude».

Siempre que se toca el tema del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, hay que tener en cuenta que esto lo gestionan las comunidades autónomas y, en la mayoría de las que gobierna el Partido Popular, este gravamen está bonificado al 99% y el pago es simbólico entre padres e hijos. Así que para dar validez a esta donación, primero habrá que realizar una escritura pública y después pagar el porcentaje que corresponda a este impuesto, dependiendo de la zona de España.