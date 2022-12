Este supermercado tiene las mejores gambas frescas del mercado, según la OCU

Se celebra ahora la Navidad pero seguro que en cuanto acabe vamos a comenzar a pensar en lo que vamos a cocinar y a servir para Nochevieja o tal vez para la comida de Año Nuevo. Recurrir al marisco de nuevo puede ser una buena idea y si tal vez has servido langostinos en Nochebuena, puede que ahora quieras hacer algún plato a partir de gambas frescas así que nada como saber cuáles son las mejores de los supermercados según la OCU.

Este supermercado tiene las mejores gambas frescas

Por el momento, la Organización de Consumidores y Usuarios ha elaborado un ranking en el que desvelaba qué supermercado vende los mejores langostinos cocidos dando como resultado que la caja de 800 gramos de Langostinos cocidos El Corte Calidad es la de mejor calidad con un total de 65 puntos sobre 100.

Le siguen además los Lagostinos Cocidos Pescanova Rodolfo que ha obtenido 64 puntos así como la caja de Langostino blanco cocido Flete que podemos encontrar en la valoración de la OCU y que ha obtenido 63 puntos sobre 100.

Por detrás quedan los langostinos cocidos Carrefour (54 puntos), los de Pescanova (54 pescanova), los langostinos cocidos Eroski Basic (53 puntos), y el langostino vannamei cocido de la Sirena (52 puntos).

Las gambas de El Corte Inglés, las mejores

En el caso de las gambas frescas de supermercado, la OCU no ha ampliado su análisis a este producto pero eso no quiere decir que no lo vaya a hacer si tenemos en cuenta que las ha incluido en sus consejos a la hora de comprar marisco esta Navidad, como por ejemplo que al ir a comprarlas preguntemos el nivel de sulfitos si no viene indicado por ningún lado (que se suelen añadir para evitar que se ennegrezcan).

Tendremos que esperar a que emitan su análisis si es que finalmente lo realizan pero en el caso de que estés buscando las mejores gambas frescas de supermercado en lo que respecta a la calidad-precio, tenemos que decir que los consumidores resaltan sobre las que venden en El Corte Inglés.

En concreto, la gamba fresca blanca que se vende a 37,95 euros el kilo (en el que caben entre 100 y 12o piezas). Gambas que según informa El Corte Inglés se han capturado con el método de arrastre. Se venden en la sección de pescadería de los supermercados de El Corte Inglés pero también la puedes comprar online y en cantidades de 100 gramos, 200 gramos, medio kilo, 750 gramos, un kilo o dos kilos.

Para esta Nochevieja muchos consumidores están destacando también la gamba fresca cocida pequeña que podemos encontrar en los supermercados de Carrefour que ha sido pescada en el Atlántico por el método de arrastre. La podemos comprar en bandeja de 600 gramos a un precio de 9,95 euros.