Esta provocando colas en Lidl: la batería portátil que cuesta menos de 20 euros

En la era de la tecnología, el móvil se ha convertido en un elemento imprescindible en nuestro día a día. Nos permite comunicarnos, informarnos, entretenernos, trabajar, comprar, y mucho más. Sin embargo, todo esto tiene un precio: el consumo de la batería. ¿Cuántas veces te has quedado sin batería en el momento más inoportuno? ¿Cuántas veces has buscado desesperadamente un enchufe o un cable para cargar tu móvil? ¿Cuántas veces has temido quedarte incomunicado o perder una oportunidad por culpa de la batería?.

Seguro que muchas. Y es que la batería es el talón de Aquiles de los dispositivos móviles. Por muy avanzados que sean, por muy potentes que sean, por muy bonitos que sean, si no tienen batería, no sirven de nada. Por eso, es importante tener siempre una solución a mano para evitar quedarse sin batería. Una solución que sea práctica, cómoda, rápida y económica. Una solución que existe y que está provocando colas en Lidl: la batería portátil que cuesta menos de 20 euros.

Lidl provoca colas con su batería portátil

Las baterías portátiles son dispositivos que almacenan energía y que permiten cargar otros dispositivos sin necesidad de estar conectados a la red eléctrica. Son muy útiles para llevarlos de viaje, de excursión, de camping, o simplemente para tenerlos en el bolso o en la mochila. Así, siempre podrás cargar tu móvil, tu tableta o tu cámara cuando lo necesites, sin depender de ningún enchufe ni cable.

Este tipo de batería se ha convertido en un accesorio imprescindible para los usuarios de dispositivos móviles. Sin embargo, no todas las baterías portátiles son iguales. Hay baterías portátiles de diferentes tamaños, capacidades, velocidades, diseños y precios. Algunas son muy caras, otras son muy lentas, otras son muy pesadas, otras son muy feas. Por eso, encontrar una batería portátil que reúna todas las características que buscamos no es fácil. O al menos, no lo era hasta ahora.

Lidl, la cadena de supermercados alemana, ha lanzado al mercado una batería portátil que está causando sensación entre los clientes. Se trata de batería externa QI que tiene todo lo que se puede pedir a una batería portátil: es potente, es rápida, es ligera, es bonita y es barata ya que tiene un precio de tan solo 19,99 euros.

¿Qué es la batería externa QI?

La batería externa QI es un dispositivo que te permite cargar otros dispositivos de forma inalámbrica, es decir, sin necesidad de conectarlos con cables. Solo tienes que colocar tu móvil, tu tableta o tu cámara sobre la superficie de la batería y esta empezará a transferir energía de forma automática. Así de fácil y cómodo.

La batería externa QI tiene una capacidad de 10 000 mAh, lo que significa que puede cargar varios dispositivos al mismo tiempo o uno varias veces. Por ejemplo, puede cargar un iPhone 12 hasta 2,5 veces, un Samsung Galaxy S21 hasta 2 veces o una Nintendo Switch hasta 1,5 veces.

Además, la batería externa QI cuenta con las tecnologías PD 3.0 y Qualcomm Quick Charge 3.0, que garantizan una carga ultrarrápida de los dispositivos compatibles. Con estas tecnologías, puedes cargar al 50% tu móvil en solo 30 minutos, lo que te ahorrará mucho tiempo y te permitirá seguir disfrutando de tus aplicaciones favoritas sin interrupciones.

La batería externa QI tiene un diseño elegante y compacto, con unas medidas de 13,8 x 7 x 1,85 cm y un peso de 230 gramos. Está disponible en dos colores: blanco y negro. Tiene dos conexiones: una USB tipo C PD y otra USB tipo A QC, que te permiten cargar otros dispositivos que no sean compatibles con la carga inalámbrica. También tiene un indicador LED que te muestra el nivel de carga de la batería.

La batería externa QI es un producto exclusivo de Lidl, que solo se puede comprar en sus tiendas físicas o en su página web. Su precio es de 19,99 euros, lo que la convierte en una de las baterías externas más baratas y completas del mercado. Sin embargo, debido a su gran éxito y demanda, la batería externa QI se agota rápidamente cada vez que sale a la venta. Por eso, si quieres hacerte con una, tendrás que estar atento a las ofertas de Lidl y acudir a tu tienda más cercana lo antes posible. Otra opción es comprarla online, pero ten en cuenta que los gastos de envío son de 3,99 euros y que el plazo de entrega puede variar según la disponibilidad del producto.

¿Por qué comprar la batería externa QI?

La batería externa QI es un producto que te ofrece muchas ventajas y beneficios. Algunos de ellos son:

Te permite cargar tus dispositivos sin cables, lo que te aporta comodidad y libertad de movimiento.

lo que te aporta comodidad y libertad de movimiento. Te ofrece una carga rápida y eficiente , lo que te ahorra tiempo y energía.

, lo que te ahorra tiempo y energía. Te da una gran autonomía , lo que te permite estar siempre conectado y disfrutar de tus dispositivos sin preocupaciones.

, lo que te permite estar siempre conectado y disfrutar de tus dispositivos sin preocupaciones. Tiene un diseño moderno y práctico , lo que te facilita su transporte y uso.

, lo que te facilita su transporte y uso. Tiene un precio muy económico, lo que te supone un gran ahorro y una buena inversión.

En definitiva, la batería externa QI es un producto que no puede faltar en tu mochila, tu bolso o tu maleta. Es el complemento perfecto para tu móvil, tu tableta o tu cámara. Es la solución ideal para tus problemas de batería. Es la oportunidad que no puedes dejar escapar. Es la batería externa QI de Lidl, y está provocando colas en sus tiendas. ¿A qué esperas para conseguir la tuya?.