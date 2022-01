La cadena hotelera Meliá ha mostrado en Fitur su confianza en la recuperación turística mundial y estima que a finales de 2023, principios del 2024 la compañía podría recuperar los niveles de ingresos prepandemia, primero en la parte vacacional y posteriormente en la urbana. La hotelera acelera este año su expansión y anuncia más de una decena de aperturas, incluido su primer hotel neutro en carbono, además de la llegada de la marca Paradisus by Meliá a España.

OKDIARIO entrevista a Gabriel Escarrer, consejero delegado de Meliá, para conocer a que retos se enfrenta la compañía para hacer frente al impacto de las distintas variantes en la falta de confianza de los consumidores.

Pregunta: ¿Cómo se presenta 2022 para Meliá?

Respuesta: 2022 se presenta con mucha fe, con muchas ganas ganas y esperemos que sea el año de recuperación definitivo del sector turístico. Está claro que el primer trimestre, sobre todo el primer mes y medio, aún vamos a tener el impacto de lo que es la variante ómicrom, pero lo más esperanzador es que las ganas de viajar siguen estando para el mundo vacacional.

En estos momentos, nuestro volumen de reserva, ya sea para la Semana Santa como para verano, está entre un 10% y un 11% por encima del registrado en enero de 2019 para verano de 2019. La gran diferencia es que es verdad que durante los últimos dos años el mercado nacional ha sido nuestra gran salvación, representando más del 55% de los ingresos.

Pero este año, además de la demanda tan buena que estamos teniendo en el mercado nacional se pone de manifiesto la recuperación del internacional. Los principales mercados emisores, ya sea el Reino Unido, sea Alemania, sea Francia y sea Italia, están experimentando unas ganas muy importantes de viajar y venir a España.

Con lo cual, en líneas generales y con mucha precaución, porque en estos momentos no se puede garantizar nada, creemos que va a ser el año de la recuperación y prevemos que a nivel vacacional podamos estar en niveles muy similares de facturación a los que tuvimos en el 2019. No obstante, para el mundo urbano probablemente tarde un año más debido a que muchas de las multinacionales están aconsejando a sus empleados tener teletrabajo, con lo cual aún no verían las oficinas, por lo que los desplazamientos son muy limitados y todos los grandes eventos, convenciones e incentivos se están posponiendo para el segundo trimestre o para el segundo semestre del año.

P: ¿Ha sido una buena campaña de Navidad?

R: Yo diría que en general ha sido muy buena campaña en el Caribe, donde el mercado emisor norteamericano ha registrado un nivel de cancelación mínimo. Yo creo que en la forma de abordar por parte del norteamericano, el virus es muy diferente al europeo. Ellos consideran que estando vacunados tienen que empezar a hacer vida normal con todo tipo de precaución, con lo cual en el Caribe lo calificaría como bastante buena a pesar de la aparición de ómicrom.

Sin embargo, aquí los destinos, ya sea Canarias u otros, que tienen más dependencia del mercado europeo o del mercado nacional, tras un septiembre, octubre y noviembre muy buenos en muchos casos por encima de 2019 pero en la segunda quincena de diciembre muchas reservas se fueron convirtiendo en cancelaciones debido a que la gente prefiere tener una mayor estabilidad, visibilidad y tener las vacaciones más adelante.

P: ¿Qué papel van a jugar las ayudas en la recuperación? ¿Y el posible PERTE?

R: Tenemos una oportunidad única que si la sabemos aprovechar, estoy convencido de que nos va a posibilitar que España, cómo ha sido en el pasado, vuelva a ser el destino más competitivo, turísticamente hablando, del mundo. Son 3.400 millones de euros que, bien invertidos, pueden detonar en un salto cualitativo, pero si lo consiguiésemos a través de un PERTE, probablemente podremos canalizar de forma más efectiva, bajo esa colaboración público privada, para conseguir la mayor repercusión, el mayor retorno a nivel económico y social de esa inversión.