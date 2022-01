Meliá Hotels International prevé recuperar los niveles previos de ingresos al impacto de la crisis del coronavirus en 2024 pese al impacto de las nuevas variantes del Covid-19. Además, la expansión seguirá siendo otra fortaleza de la compañía hotelera con nuevas aperturas en 2022 para reforzar su liderazgo y verán la luz más de una docena de nuevos proyectos.

En el marco de la celebración de Fitur, el consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha transmitido este miércoles un claro mensaje de optimismo sobre la recuperación turística que tendrá lugar a lo largo de este año. Pese a un primer trimestre castigado por la variante de Ómicron, la compañía mantiene la confianza en el resto del curso, especialmente en los destinos vacacionales, que podrían reestablecer los niveles de ingreso medio por habitación (RevPar) de 2019 este verano, mientras que los hoteles urbanos mantienen todavía un ritmo menor de recuperación.

«Nuestro mayor foco en el segmento vacacional -que representa el 61% del portfolio de la compañía- nos beneficiará en esta etapa de recuperación, del mismo modo que nuestro gran avance en digitalización», ha señalado Escarrer. La transformación digital permitió al grupo concentrar más de un 50% de las ventas totales de 2021 en su canal propio melia.com, además de incrementar la tarifa promedio respecto al 2019 hasta un 15% en hoteles premium y reducir los costes de intermediación.

En 2021, Meliá logró firmar 21 establecimientos y abrir 13 hoteles (incluidos algunos tan emblemáticos como el ME Barcelona). Un crecimiento que proseguirá en 2022 con una docena de nuevos proyectos, como el ya mencionado Paradisus Playa Mujeres (México), así como el Gran Meliá Zhengzhou (su séptimo hotel en China), el Gran Meliá Nha Trang (Vietnam), el Meliá Chiang Mai (Tailandia), el Meliá Trinidad Península (Cuba), el Sol Marina y el Blue Sea Beach Affiliated by Meliá (ambos en Creta, Grecia), o el Hotel Las Arenas Affiliated by Meliá (Benalmádena, España) entre otros.

«Todos ellos refuerzan nuestro liderazgo en el segmento vacacional y bleisure, en las zonas clave de expansión de la compañía, que son Caribe, Mediterráneo y Asia Pacífico», afirmó Escarrer.

Novedades 2022

En este sentido, Escarrer presentó las grandes novedades de la compañía para 2022. Por primera vez, la marca de lujo todo incluido Paradisus by Meliá -hasta ahora solo presente en el Caribe- llega a España este año de la mano de Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote, que serán el resultado de la transformación total de Meliá Tamarindos y Meliá Salinas, respectivamente. Asimismo, la compañía también estrenará un gran resort que elevará al máximo los estándares de la marca en el Caribe mexicano con Paradisus Playa Mujeres.

La marca de lujo Gran Meliá incorporará un nuevo miembro a la familia con la apertura de un extraordinario hotel en Menorca, el primer cinco estrellas de la isla. Diseñado por el arquitecto Álvaro Sans, será el primer hotel sin huella de carbono, uno de los objetivos más ambiciosos de la compañía en su carrera por la descarbonización de la actividad hotelera. Este proyecto (que consiste en la reforma integral del actual Sol Beach House Menorca, en Santo Tomás), pretende conseguir la descarbonización total mediante la reducción del 87% de las emisiones de CO2 actuales, mientras que el 13% restante se compensará mediante la contratación de fuentes de energía renovables.

Escarrer también recordó en Fitur el reciente lanzamiento de la marca The Meliá Collection, una selección de hoteles de lujo independientes y únicos que la compañía ha creado para satisfacer la creciente demanda de hoteles premium que potencian las experiencias locales y la autenticidad del destino. Entre ellos, hoteles como Hacienda del Conde (Tenerife), Villa Marquis (París) o Serengeti Lodge (Tanzania), son una muestra de la decidida apuesta de Meliá por posicionarse en el segmento de lujo.