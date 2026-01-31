Urbas entra en concurso de acreedores y revoca a su auditor

Urbas ha entrado en concurso de acreedores de forma voluntaria y ha nombrado a la administración concursal, integrada por un único miembro, Auren Kepler Karst, según ha anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, la empresa ha revocado a su auditor A Worldwide tras su negativa «a emitir el informe de auditoría sobre las cuentas anuales del ejercicio 2024». Por otro lado, la compañía ha anunciado una nueva «propuesta de convenio» para sus trabajadores.

El rechazo del auditor a la hora de presentar las cuentan anuales de Urbas «provocó la suspensión de la cotización de las acciones» el pasado 30 de abril de 2025. Según la empresa, esto, «unido a otros factores, causó que esta procediese a la presentación de la comunicación de apertura de negociaciones».

La compañía asegura que este «proceso estaba encaminado a la homologación de un plan de reestructuración». Sin embargo, «la homologación de dicho plan, así como de otro plan presentado posteriormente, no fue posible, debido a la oposición del fondo Roundshield Partners, aprovechándose para ello de la designación de FTI Partners como experto en la reestructuración a solicitud suya».

Esta oposición al plan se basó en «en un crédito a fecha de hoy no cristalizado, y fundamentado en una reclamación interpuesta en Reino Unido, firma que se negó a emitir el certificado de mayorías preceptivo necesarios para solicitar la homologación del plan de reestructuración mencionado».

«Además, la presentación por parte del fondo de una solicitud de concurso necesario, ha impedido a la compañía desistir de la solicitud de concurso voluntaria presentada de manera preventiva», asegura.

En ese sentido, Urbas entiende «que dichos hechos han provocado graves daños», tanto a la empresa «como a sus trabajadores, acreedores y a sus accionistas». Por ello, ha revocado a su auditor, «revocación que ya consta inscrita en el Registro Mercantil».

«Además, y como no podía ser de otra manera, sigue impulsando los procedimientos judiciales contra el fondo, que incluyen la presentación de una querella por estafa procesal que ya ha sido admitida a trámite y cuya instrucción ya ha provocado la declaración de los representantes del fondo, estando pendientes de próximas diligencias», explica.

«Adicionalmente, se ha procedido a la interposición de una demanda en Luxemburgo, por un importe total de 189.158.132 € por daños y perjuicios, y a la oposición a la demanda presentada por el fondo en Reino Unido por prejudicialidad de la reclamación en Luxemburgo», desvela.

Por último, Urbas «ya está trabajando en la elaboración de una propuesta de convenio», la cual «irá acompañada del preceptivo plan de pagos, determinando los recursos previstos para su cumplimiento y el plan de viabilidad que justifica el mismo, a efectos de recabar el mayor número de adhesiones posibles por parte de los acreedores de la compañía y solicitar su aprobación a la mayor brevedad posible».