Las acciones de Duro Felguera se dejaban casi un 4% en la apertura de la sesión de este miércoles, 1 de octubre, tras anunciar ayer, al cierre del mercado, sus resultados semestrales, con unas pérdidas de 26 millones de euros. Esto supone un descenso del 50% respecto a los números rojos de 52,4 millones de euros que registró en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En concreto, los títulos de la empresa asturiana caían un 3,91% pasadas las 10.00 horas, hasta intercambiarse a un precio unitario de 0,27 euros en pleno preconcurso de acreedores.

Además, la firma ha dado a conocer sus resultados el mismo día que ha ampliado su preconcurso hasta el 20 de octubre, tras haber entregado a los acreedores su plan de reestructuración.

A comienzos de esta semana, el grupo de ingeniería y bienes de equipo anunció que ha alcanzado un principio de acuerdo con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y accionistas de control, las empresas mexicanas Prodi y Mota-Engil México, cuya efectividad está pendiente de la obtención de las autorizaciones correspondientes.

La empresa contabilizó una cifra de negocio de 116,8 millones de euros durante el primer semestre de este año, lo que supone un 21,9% menos respecto a la registrada un año antes, por la reducción de las ventas en la actividad de todas las líneas de producción.

Igualmente, el resultado de explotación fue negativo en 9 millones de euros, frente a los 36,8 millones de euros también negativos de un año antes, debido a la provisión de los costes del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por importe de 5,2 millones de euros y a la provisión para riesgos dotada por el grupo por importe de 8 millones de euros para cubrir la ejecución del aval correspondiente al proyecto Aya Gold.

Las cuentas de Duro Felguera

Respecto a la contratación, esta se situó en 25,6 millones de euros, frente a los 106 millones del año anterior, un 76% menos. La cartera de contratos en ejecución (no incluye la cartera de contratos en litigio o suspensión) a cierre del primer semestre del 2025 ascendía a 77,5 millones de euros.

Además, a 30 de junio de este año, la deuda financiera neta del grupo ascendió a 137,4 millones de euros, siendo la deuda bruta de 157 millones de euros y la tesorería de 20 millones de euros.

Entre los meses de enero y junio, el grupo presentaba un patrimonio neto negativo por importe de 289,11 millones de euros y un fondo de maniobra negativo por importe de 221,69 millones de euros miles de euros, con flujos negativos de explotación de 11,89 millones de euros, frente a 62,44 millones de euros del primer semestre de 2024.