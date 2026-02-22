Caledonian, empresa española especializada en la promoción y construcción de viviendas de lujo y alto standing, está analizando oportunidades de expansión internacional en mercados con demanda sólida de complejos premium y desarrollos mixtos de alta calidad, ya sea en América Central, Caribe, Europa u Oriente Medio.

La estrategia pasa por identificar destinos donde pueda replicarse el modelo de la compañía: arquitectura singular, altos estándares técnicos, sostenibilidad real y, cada vez más, integración con servicios de hospitalidad. Aunque no hay anuncios concretos a corto plazo, la internacionalización forma parte de la hoja de ruta estratégica a medio y largo plazo.

Los proyectos más importantes de Caledonian en 2026

De igual forma, uno de los proyectos más ambiciosos de Caledonian para este 2026 es RAWLAND, un desarrollo de gran escala en la Costa Blanca que marca un punto de inflexión en la estrategia de la compañía.

RAWLAND integra residencias privadas y un hotel dentro de un mismo concepto, combinando arquitectura de alto nivel, servicios premium y una visión integral de estilo de vida mediterráneo. Supone la primera incursión de Caledonian en el ámbito hotelero y representa una evolución natural del modelo residencial hacia propuestas más experienciales.

Además, 2026 será clave para la consolidación de otros desarrollos estratégicos ya en construcción y venta, como The St. Regis Residences Casares, Costa del Sol, así como para la entrada en segmentos nuevos como el de oficinas con el desarrollo de nuestra sede central en Madrid.

Asimismo, uno de los grandes hitos de Caledonian ha sido su proyecto de Ciudad Jardín que posiciona a la compañía en el residencial de alta gama en Madrid, gracias a su combinación de diseño diferencial, sostenibilidad, servicios más propios del segmento hotelero y, por supuesto, la calidad en la construcción.

Por tanto, en 2026, la compañía va a seguir una estrategia similar a 2025, que mantiene su apuesta por proyectos residenciales exclusivos en ubicaciones consolidadas, aunque evolucionando el concepto hacia desarrollos que incorporan un mayor componente de servicios, bienestar y experiencia. «No se trata de replicar exactamente el mismo modelo, sino de seguir elevando el estándar del residencial prime adaptándolo a las nuevas demandas del mercado», indican desde Caledonian.

Resultados de 2025

El mercado residencial español vive un momento de clara expansión en el segmento más exclusivo, impulsado por la creciente demanda internacional, la consolidación de destinos que combinan turismo vacacional con el de negocios y, especialmente, por el auge de las branded residences. En la actualidad, España concentra uno de los mayores crecimientos de este tipo de desarrollos en Europa, con una previsión de más de 2.000 nuevas unidades vinculadas a marcas hoteleras en los próximos años, reforzando el atractivo del país como destino residencial y de inversión a largo plazo.

En este contexto, Caledonian, promotora y constructora, cierra el ejercicio con el balance más sólidos de su trayectoria. La compañía ha alcanzado una facturación global superior a los 90 millones de euros, triplicando el volumen registrado en 2024, y consolida una cartera de producto en desarrollo valorada en más de 500 millones de euros, fruto de un modelo integral que controla todo el proceso inmobiliario —promoción, construcción y comercialización— bajo un mismo estándar de excelencia.

«Este crecimiento confirma la solidez del modelo de Caledonian y la fortaleza de una demanda muy consistente en el segmento más exclusivo del mercado residencial, lo que nos permite afrontar 2026 con la previsión de volver a batir récords», señala Enrique López Sastre, director de Ventas y Marketing de Caledonian.