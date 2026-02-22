La alianza entre Repsol y El Corte Inglés sumó otras 71 franquicias en 2025 y ya alcanza el número de 778, con lo que el objetivo marcado por las dos compañías de abrir 1.000 tiendas de Stop & Go en 2028 está más cerca de lograrse.

Las tiendas en las estaciones de servicio de Repsol asciende a esa cifra, tanto bajo las marcas Mini Stop&Go como SuperCor mini, según los datos publicados por la energética en su informe anual del ejercicio pasado.

En concreto, del total de tiendas de la alianza, 672 franquicias corresponden al formato Stop&Go y las 106 restantes al Mini, creado para dar una solución a aquellos puntos de venta con una superficie inferior a los 40 metros cuadrados, pero que ofrecen la misma variedad de productos y servicios, aunque condicionados a la escala del espacio.

En 2017, El Corte Inglés y Repsol rubricaron un acuerdo estratégico para crear la mayor red de tiendas de proximidad y conveniencia de España en las estaciones de servicio de la petrolera, bajo la marca ‘Supercor Stop&Go’. Desde su lanzamiento, la alianza no ha parado de crecer año a año, ni incluso en 2020 con la pandemia, cuando se llegaron a abrir hasta más de 60.

La multienergética que preside Antoni Brufau y el gigante verde de la distribución colaboran desde hace más de 20 años con distintas iniciativas, manteniendo además una política de promociones y ofertas cruzadas para beneficio de sus clientes.

El Corte Inglés es la central de compras de las tiendas de la red de Repsol, con un acceso a un surtido de más de 30.000 referencias en alimentación. Además, el grupo de grandes almacenes también aporta su conocimiento del sector de la distribución.

En 2024, Repsol y El Corte Inglés renovaron esta alianza comercial hasta 2030, con el objetivo de alcanzar los 1.000 establecimientos en el año 2028 -750 de la enseña Stop&Go y otras 250 con la Mini-.

Esta alianza es uno de los proyectos clave de Repsol para impulsar el crecimiento de su negocio de non-oil -los productos y servicios no relacionados con el suministro de energía-, para aprovechar las ventajas competitivas de la gran capilaridad de su red de estaciones, que en España superan las 3.250.

El impulso de este área de negocio se basa en alianzas, como la de El Corte Inglés, con otros socios de prestigio como Amazon, Starbucks, Lizarran, Enrique Tomás o Levaduramadre, entre otros, que den valor añadido.

Asimismo, Repsol, dentro de este impulso en el negocio non-oil, ha alcanzado las 560 áreas de lavado Klin a cierre de 2025, tras sumar un total de 110 en el ejercicio.

Además, otro elemento clave en esta esta estrategia es Waylet, la herramienta de pago y fidelización de Repsol, lanzada a mediados de 2017.

A cierre de 2025, el número de clientes digitales del grupo se situaba en los 10,8 millones, un 16% más que el año anterior, en su mayoría a través de Waylet.