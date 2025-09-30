Menos pérdidas, pero menos ingresos, mientras sigue la incógnita del preconcurso de acreedores. Duro Felguera, rescatada con 120 millones de dinero público, ha anunciado este martes la mejora de sus números rojos en el primer semestre del año, pero también ha registrado una caída importante de sus ingresos. Las pérdidas se han situado en 26 millones de euros, la mitad que el año pasado -52,4 millones-, mientras que la cifra de negocio baja un 21,9%, hasta 116,8 millones.

La firma ha dado a conocer sus resultados el mismo día que ha ampliado su preconcurso de acreedores hasta el 20 de octubre, ya que vencía este martes. Esta decisión se ha producido después de que la empresa asturiana haya entregado a los acreedores su plan de reestructuración, tal y como ha podido saber Europa Press.

A principios de esta semana, el grupo de ingeniería y bienes de equipo anunció que ha alcanzado un principio de acuerdo con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y accionistas de control, las empresas mexicanas Prodi y Mota-Engil México, cuya efectividad está pendiente de la obtención de las autorizaciones correspondientes.

La compañía alcanzó una cifra de negocio de 116,8 millones de euros durante el primer semestre de este año, lo que supone un 21,9% menos respecto a la registrada un año antes, por la reducción de las ventas en la actividad de todas las líneas de producción.

El resultado de explotación ha sido negativo en nueve millones de euros, frente a los 36,8 millones de euros también negativos de un año antes, debido a la provisión de los costes del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por importe de 5,2 millones de euros y a la provisión para riesgos dotada por el grupo por importe de 8 millones de euros para cubrir la ejecución del aval correspondiente al proyecto Aya Gold.

En cuanto a la contratación, esta se situó en 25,6 millones de euros, frente a los 106 millones del año anterior, un 76% menos. La cartera de contratos en ejecución (no incluye la cartera de contratos en litigio o suspensión) a cierre del primer semestre del 2025 ascendía a 77,5 millones de euros.

Asimismo, a 30 de junio de este año, la deuda financiera neta del grupo ascendió a 137,4 millones de euros, siendo la deuda bruta de 157 millones de euros y la tesorería de 20 millones de euros.

Entre enero y junio, el grupo presentaba un patrimonio neto negativo por importe de 289,11 millones de euros y un fondo de maniobra negativo por importe de 221,69 millones de euros miles de euros, con flujos negativos de explotación de 11,89 millones de euros, frente a 62,44 millones de euros en el primer semestre de 2024.