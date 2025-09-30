Duro Felguera ha ampliado su preconcurso de acreedores, que vencía este martes 30 de septiembre, hasta el próximo 20 de octubre, según ha informado la empresa asturiana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta decisión ha tenido lugar tras la entrega de su plan de reestructuración a los juzgados de Gijón (Asturias).

A comienzos de esta semana, el grupo anunció que ha alcanzado un principio de acuerdo con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y accionistas de control, las empresas mexicanas Prodi y Mota-Engil México, cuya efectividad está pendiente de la obtención de las autorizaciones correspondientes.

De este modo, la compañía ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón (Asturias), encargado de su situación concursal, «la solicitud de extensión extraordinaria de los efectos de la comunicación de apertura de negociaciones hasta el día 20 de octubre con el apoyo de la mayoría de entidades financieras afectadas por el plan de reestructuración».

Se trata de la cuarta prórroga que solicita Duro Felguera, tras haber hecho esta misma petición el pasado mes de marzo, junio y, recibiendo en estas tres luz verde por parte de los juzgados asturianos.

«La solicitud de esta prórroga tiene por finalidad permitir la realización de las actuaciones necesarias para la presentación del plan de reestructuración ante el Juzgado de lo Mercantil número 3, aprobado por el consejo de administración de la sociedad en su sesión del pasado 22 de septiembre de 2025, como instrumento para la viabilidad de la compañía y su grupo», ha afirmado Duro Felguera.

De esta manera lo ha indicado la compañía asturiana este martes a la CNMV después de que su consejo también aprobara la continuación de los trámites que procedan para procurar su homologación.

El grupo de ingeniería y bienes de equipo ya detalló la hoja de ruta diseñada por la dirección durante la negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que terminó afectando a 180 trabajadores, el 12,9% de los cerca de 1.400 empleados que integran la empresa.

Tras este principio de acuerdo con la SEPI, la compañía ha evitado el concurso de acreedores. En concreto, el acuerdo estaría basado en el compromiso de los socios de control de Duro Felguera, las empresas mexicanas Prodi y Mota-Engil México, que han aceptado aportar nuevos fondos a la compañía por un importe de 10 millones de euros, con el objetivo de reforzar su viabilidad y evitar la entrada en concurso de acreedores.

El preconcurso de Duro Felguera

Duro Felguera, mientras continúa avanzando en la negociación para vender su sede corporativa en Gijón (Asturias), aunque la operación aún no está cerrada, estudia abandonar el Parque Científico Tecnológico de la ciudad y trasladar toda su estructura corporativa a La Felguera, en Langreo, en el que el grupo fue fundado hace 150 años.

Igualmente, la compañía asturiana cerró el acuerdo de venta de su fábrica de calderería pesada El Tallerón, ubicada en el puerto de Gijón, a Indra por 3,65 millones de euros.

Así, la compañía ha firmado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 180 trabajadores, casi un 13% de la plantilla, tras rebajar la cifra inicial propuesta, y mejorar las condiciones de indemnización. Estas tres medidas (venta de la sede, desinversión en El Tallerón y la aplicación del ERE) forman parte del plan de reestructuración con el que Duro Felguera busca asegurar su viabilidad.