La Comisión Europea ha pedido a Estados Unidos que comunique con «total claridad» sus próximos pasos a seguir después de que el presidente Donald Trump anunciara este sábado el incremento de los aranceles globales al 15% en represalia después de que el Tribunal Supremo del país tumbara el sustento legal de sus gravámenes originales.

El alto tribunal invalidó el efecto de los aranceles iniciales de Trump, ordenados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), pero el presidente estadounidense ha proclamado estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento como es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días. Pasado ese tiempo, sin embargo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de EEUU.

La Comisión señala en un comunicado este domingo que «la situación actual no propicia un comercio y una inversión transatlánticos ‘justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos’, tal como acordaron ambas partes y se detalla en la Declaración Conjunta UE-EEUU de agosto de 2025».

«Un trato es un trato», añade la Comisión Europea. «Como principal socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que este país cumpla los compromisos establecidos en la Declaración Conjunta, al igual que la UE mantiene los suyos», ha manifestado sobre unos aranceles que «cuando se aplican de forma impredecible, los aranceles son inherentemente disruptivos, socavan la confianza y la estabilidad en los mercados globales y generan mayor incertidumbre en las cadenas de suministro internacionales».

Este pasado sábado, después de que Trump anunciara los gravámenes del 15%, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, comenzó una ronda de conversaciones con el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick y el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, para recabar más información sobre la decisión del presidente Trump, ha confirmado la Comisión sin dar más detalles.

«La prioridad de la UE», en cualquier caso, añade la Comisión para terminar su comunicado, «es preservar un entorno comercial transatlántico estable y predecible, actuando al mismo tiempo como punto de apoyo global para el comercio basado en normas».

Además, el presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo (INTA), Bernd Lange, ha avanzado que planteará el próximo lunes la suspensión del proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la UE y EEUU.

En un comunicado publicado en redes sociales, Lange ha criticado sin contemplaciones la política arancelaria de Estados Unidos y de su presidente, un «puro caos de la Administración estadounidense».

«No lo entiende nadie a estas alturas. Solo hay preguntas sin responder y una incertidumbre cada vez mayor para la Unión Europea y el resto de socios comerciales de Estados Unidos», ha añadido Lange, antes de declararse convencido de que los «términos y las bases legales» del acuerdo alcanzado en agosto de 2025 en Turnberry (Escocia) entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, «han cambiado».

Por su parte, el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha asegurado este domingo, y en medio del escepticismo internacional generalizado, que todos los acuerdos comerciales bilaterales firmados por Washington, incluido el pactado con la Unión Europea, seguirán en vigor a pesar de los giros de los acontecimientos de los últimos días, tras el dictamen del Tribunal Supremo en contra de los aranceles originales del presidente Donald Trump y la represalia del mandatario con la declaración de nuevos gravámenes.

«Vamos a respaldar estos acuerdos y esperamos que nuestros socios también lo hagan», ha declarado Greer en comentarios a la cadena estadounidense CBS sobre los pactos bilaterales acordados por EEUU con la UE y otros países como China o Corea del Sur.

«Llevo un año diciéndoles que, ganáramos o perdiéramos (en el Supremo), habría aranceles, y que el presidente iba a mantenerlos, y estos acuerdos han sido firmados con el litigio pendiente», ha añadido.