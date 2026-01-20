La cadena de supermercados Dia ha anunciado que prevé crear 1.200 empleos en España en 2026, lo que supone un incremento del 33% en la creación de puestos de trabajo con respecto al 2025. El motivo es que la cadena de supermercados durante el 2025 contrató a 900 personas, mientras que las previsiones de 2026 superan en 300 personas esta cifra.

A nivel de aperturas, el objetivo de Dia es seguir con el ritmo que ha tenido durante el 2025, que es de 94 tiendas. Así, en el año anterior, Dia rozó las 100 aperturas de tiendas y prevé mantener el ritmo durante 2026.

En concreto, la enseña estima esa creación de empleos, fruto de las incorporaciones en tiendas propias, franquicias, oficinas y centros logísticos, como el almacén de León, que contempla la empleabilidad de cerca de 200 personas, así como nuevas contrataciones en e-commerce.

A cierre de 2025, Dia cuenta con una plantilla de cerca de 14.000 empleados propios y otros 11.000 profesionales vinculados a su red de franquicias. Los empleados propios de Dia se concentran mayoritariamente en tienda, con alrededor de 9.000 trabajadores, seguidos de los centros logísticos, que cuentan con más de 2.600 personas responsables del abastecimiento de la red de tiendas, mientras que cerca de 2.350 empleados corresponden a oficinas y profesionales vinculados al área de e-commerce.

Dia reafirma su «firme compromiso» con el desarrollo de equipos diversos e inclusivos, entendiendo la pluralidad como un valor diferencial que aporta riqueza y solidez a la organización. Así, de los contratos realizados, que incluyen nuevas incorporaciones, sustituciones y campañas especiales, cerca del 67% han correspondido a mujeres. En la misma línea, el 46% de las incorporaciones han sido de personas pertenecientes a colectivos vulnerables, con un 36% de contrataciones de menores de 25 años realizadas durante 2025.

Dia supera con creces sus previsiones

Por otro lado, la compañía de supermercados Dia también ha anunciado que cumplirá más del 60% de los objetivos de su plan estratégico a cinco años, es decir, hasta 2029, en los dos primeros años.

Una de las causas es este aumento de inauguraciones, ya que la compañía de supermercados realizó un total de 94 inauguraciones en 2025, casi un 57% más sobre la estimación inicial anunciada en marzo, cuando hizo públicos sus objetivos para los próximos ejercicios.

El compromiso ante el mercado habla de la apertura de, al menos, 300 tiendas entre 2025 y 2029, a razón de una media anual de 60 inauguraciones y una inversión en cada ejercicio de entre 150 y 180 millones de euros, según la capacidad de generación de caja que consiga la compañía.

El primer año de ejecución se salda muy por encima de esas 60, y la tónica será muy similar durante 2026.