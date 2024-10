La compañía Airbus ha anunciado que va a suprimir hasta 2.500 empleos en su división de Defensa y Espacio en sus delegaciones de todo el mundo, un proceso que se extenderá hasta mediados de 2026. Todavía no se conoce cuáles van a ser los países más afectados por estos despidos, pero sí que podría involucrar a España. En concreto, en nuestro país en el área de espacio de Airbus, en la actualidad, trabajan unas 1.000 personas.

Airbus ha reconocido a los representantes sindicales que este recorte responde al impacto económico negativo que han tenido algunos de los programas de la división en los últimos dos años.

«Se ha contratado masivamente trabajadores cuando ya había un resultado negativo en las cuentas. Todavía no sabemos el impacto que van a tener en España estos despidos, porque la división de espacio, en España, supone un 10% del total de trabajadores de la compañía en esta área», explican fuentes del comité de empresa.

En cuanto a los despidos en España, se tratarían de evitar a toda costa. «No vamos a permitir que se haga un proceso de despido en España… Ni mucho menos, porque nunca se ha hecho antes en nuestro país y menos con el porcentaje tan reducido de empleados en esta área que tiene España», indican.

Airbus tiene 13.000 trabajadores en nuestro país. «En España, en Airbus somos tres divisiones: defensa y espacio, comercial y helicópteros. Las tres divisiones en total de trabajadores en España Airbus están formadas por 13.000 empleados», aclaran.

Sin embargo, la delegación de espacio que sería la posible afectada por los despidos sólo supone en nuestro país el 10% de este negocio de Airbus a nivel mundial, y cuenta con 1.000 trabajadores en España.

Sin acuerdo de convenio en Airbus España

Actualmente, se está negociando el convenio colectivo de Airbus en España y en otros países de la Unión Europea, y desde el comité de empresa se cree que este anuncio de despidos está relacionado con los acuerdos de estos convenios. «Ahora también hay negociaciones del convenio colectivo en Alemania, por lo que el anuncio de los despidos puede ser una medida de presión», aseguran.

«Estamos negociando ahora el convenio colectivo, pero llevamos desde noviembre del año pasado intentando sacarlo adelante, pero la empresa se ha estancado en la negociación. Presentó una propuesta que los trabajadores decidieron no aceptar», afirman.

«Lo que no nos entra en la cabeza es que durante estos años se haya contratado masivamente a mucha gente, sobre todo en Francia, no en España. Una situación que ya llevaba impactando de forma negativa en años anteriores en las cuentas de la empresa, y no cuadra que ahora nos vengan con esta retahíla después de que no han puesto solución en dos años», defienden.

No se ha llegado a un acuerdo en varios puntos del convenio colectivo. «Habían acordado una subida del salario de un 3% con el Gobierno, pero después no lo quieren mantener. Además, nos proponen un sistema de planes de pensiones privados, cuando ya tenemos un plan de pensiones voluntario. Quieren hacer mecanismos de financiación con propios derechos de los trabajadores, quitando ayudas de estudios y becas, así como eliminando un servicio de comedor que ya estábamos usando. También quieren recortar en variables y en pagas de productividad», aclaran.