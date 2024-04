CursosECOM, una opinión real sobre la academia de ecommerce de Kike GTR

Empezar un negocio desde cero no es una tarea fácil. Se necesita financiación, conocimientos y, sobre todo, formación. Es precisamente esto lo que aporta desde Cursos ECOM, Kike Gil, un emprendedor de 32 años que puede presumir de haber tenido negocios de éxito que llegaron a golpe de prueba y error, sin consejos y sin nadie que le guiase por la jungla empresarial.

Por eso, ahora intenta que otros como él consigan lo mismo, pero en menos tiempo. Algo que sólo es posible con mentoría, apoyo y una asistencia especializada como la que ofrece desde esta academia de ecommerce y marketing digital en la que los alumnos aprenden a usar todas las herramientas necesarias para montar un negocio online, o potenciar el que ya tienen.

Todo gracias a una «metodología fácil, incluso para alguien sin conocimientos previos sobre el tema, que es la clave del éxito de estos cursos», aseguraba el propio Kike Gil en una entrevista a OKDiario en la que explicaba además, que «el objetivo es que los inscritos tengan un negocio que facture una vez acabada y aplicada la formación». Un éxito cuyo mejor reflejo son alumnos como Raúl Galisteo, que ha sido recientemente felicitado en persona por los creadores del curso y con quien hablamos hoy.

«Partía de cero en el mundo de los negocios»

A Raúl Galisteo le preceden sus resultados: es uno de esos alumnos de CursosEcom que, aunque continúa manteniendo su trabajo actual como agente de aduanas, puede presumir de haber creado un negocio paralelo por el que factura más de 25.000 euros al mes. «Mi trabajo me gusta, y no me supone un lastre a la hora de compaginarlo con mi emprendimiento, por eso no lo dejo. Además, me sirve para poder dedicar más recursos a mi proyecto», asegura este alumno que llegó a CursosECOM a través del canal de Youtube de Kike Gil, en el que cuenta con más de 140.000 suscriptores actualmente, y donde este emprendedor es de sobra conocido por su relación con el mundo del motor. Allí muestra sus coches y entrevista a los alumnos que despuntan en su academia.

«A raíz de uno de sus vídeos, donde mencionaba los cursos, y viendo los resultados de otros alumnos decidí investigar y ponerme en contacto con su equipo para que me dieran información», recuerda Galisteo, asegurando que en su caso personal «partía de cero en el mundo de los negocios» y que ha facturado ya «más de 75.000 euros» desde que puso en marcha su negocio de venta online gracias a las enseñanzas recibidas en el curso de Kike Gil.

«La academia me ha proporcionado todos los conocimientos necesarios para, aun partiendo de la nada, poder crear y configurar una tienda online funcional y promocionar mis productos usando estrategias de paid media», añade este alumno, que señala también como puntos fuertes la Formación PRO y el acceso al Almacén que proporcionan también desde CursosECOM. «Yo he adquirido ambas opciones, y recomiendo las dos. Las mentorías 1 a 1 del curso PRO, te ayudan a solventar cualquier problema que puedas tener con tu tienda y te guían si estás perdido, o no sabes cómo avanzar; mientras que el almacén te facilita muchísimo el proceso de empezar porque te permite disponer de un stock, y envíos 24/48 horas a tu cliente final, que de otra manera sería imposible».

«Sólo tenemos que centrarnos en vender»

El año pasado, Cursos ECOM adquirió un centro logístico en el que, a fecha de este artículo, tienen a disposición de los alumnos más de 90 productos diferentes, para que puedan montar una web con uno, o varios de ellos, y vender inmediatamente, con entregas al cliente en 24h/48h. De esta manera, el alumno no necesita comprar stock por adelantado, por lo que se ahorran la inversión inicial. Actualmente, los alumnos disponen de 500.000 euros de productos en stock.

«Desde el almacén se encargan de toda la logística: preparar, procesar y enviar el producto directamente a tu cliente, nosotros sólo tenemos que centrarnos en vender», explica Galisteo recordando que, como es su caso, el almacén continúa disponible también para aquellos que, aun habiendo acabado la mentoría, sigan necesitando los servicios de logística que proporcionan desde el almacén, ya sea con su propio stock o con el stock que desde la academia ponen a su disposición.

«Me han animado a emprender, me han cambiado la vida»

Los resultados de esta formación son fácilmente comprobables en las redes, (principalmente en el Instagram de @Cursos_Ecom), donde Kike Gil y su equipo publican entrevistas con los alumnos más aventajados, como es el caso de Raúl Galisteo y de otros muchos que, como él, muestran públicamente su apoyo a una formación que aseguran les ha «animado a emprender», e incluso «cambiado la vida». Casos de éxito que podemos encontrar en internet, donde también hay críticas que, desde perfiles anónimos, pretenden desprestigiar los cursos de Kike Gil asegurando que no cumplen con lo prometido. Mensajes infundados que no provienen de alumnos, aseguran desde la plataforma, y ante los que los verdaderos pupilos se muestran sorprendidos: «Si estos cursos son una estafa, ¿Cómo otros emprendedores y yo hemos podido llegar a los números que hemos llegado? Está claro que son cuentas falsas que pretenden denostar una formación a la que ni siquiera están inscritos», lamenta Galisteo.

Cientos de resultados exitosos que se pueden comprobar, como decimos, en los destacados de Instagram, en Facebook y, por supuesto, en la web de Cursos ECOM, donde Kike Gil y su equipo muestran capturas de pantalla de los mensajes que llegan cada día a sus redes. Mensajes de felicitación y de agradecimiento, pero, sobre todo, de emoción por haber podido convertir su sueño de emprender en un negocio propio en realidad.

