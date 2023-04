El caso de éxito Kike Gil: de estudiante a generar más 100.000 euros mensuales

Kike Gil es un joven emprendedor de apenas 31 años que ya se ha convertido en todo un referente en los negocios digitales. Su constancia, su intuición, así como su capacidad para diseñar e implementar una buena estrategia digital unidos a la pasión que vuelca en todo lo que hace son, sin duda, ingredientes que le han conducido a cosechar éxitos muy importantes tras detectar oportunidades de negocio innegables.

Kike Gil, además, es todo un fenómeno en las redes sociales, espacio donde cuenta con un gran número de seguidores: más de 165.000 seguidores en Instagram (@kike_gtr), más 115.000 en Tiktok (kikegtr) y más de 85.000 en Youtube (/kikegtr).

Este joven, considerado también un referente en el mundo del motor, un sector que le apasiona y en el que crea continuamente contenidos de interés, comparte con nosotros cómo ha sido el camino empresarial para alcanzar este éxito y notoriedad a tan temprana edad.

¿Cómo empezaste en el mundo de los negocios y cómo despegaste?

Empecé de muy joven. Con 16 o 17 años vendía suplementación deportiva en el gimnasio al que iba en Barcelona, gracias a que tenía mejores precios en web de venta de estos productos que en tiendas físicas, obtenía mi pequeño margen. Así, siguiendo mi pasión por el fitness y después de probar algunas aventuritas más que no fueron a nada, creé mi primera página de Instagram en 2012 en torno a ese sector donde mostraba mi progreso muscular.

Para satisfacer las necesidades de mis seguidores, además, decidí crear un info-producto que consistía en dos dietas diferentes y un plan de entrenamiento que estuve vendiendo en formato PDF por 50 dólares americanos durante un tiempo a través de correo electrónico a clientes de todo el mundo, principalmente de EEUU.

Con este primer producto, ¿cuánto generabas?

Con los asesoramientos deportivos estuve ganando alrededor 2.000 euros al mes y pronto me focalicé en otras oportunidades en las que detecté más potencial de futuro.

En mi página de Instagram tenía unos 20.000 seguidores y para crecer empecé a promocionar, pagando, mis servicios en páginas de Fitness con un gran número de seguidores, en aquel momento la más grande del mundo sólo tenía 40.000. Al observar el gran potencial que tenía esa otra vía de negocio (vendiendo publicaciones a otras empresas) y constatando que pude crecer desde cero a 20.000 seguidores con cierta facilidad en mi página personal, empecé a crear una red de audiencia a través de diferentes páginas de culturismo, recetas, memes, etc., que hoy suman más de 11 millones de seguidores en el sector del fitness y es ahí donde centré el foco durante varios años.

¿Fue ese el negocio que te proporcionó ingresos importantes?

Correcto. Con este negocio B2B empecé a generar 8.000 euros mensuales, momento en el que decidí aparcar la carrera en tercer curso de Ingeniería Mecánica de la UPC de Barcelona para poner toda mi energía y esfuerzo en esto. Tras dedicar muchísimas horas al mundo del marketing y al e-commerce, fui capaz de generar –con apenas 22 años– beneficios mensuales de cinco e incluso seis dígitos.

Me satisface mucho poder explicar mi historia para motivar a jóvenes y no tan jóvenes a emprender y poder aportar consejos útiles fruto de mi experiencia. Un consejo que acostumbro a dar es diversificar el negocio. Eso sí, siempre y cuando no disipes el foco de lo importante. Por ese motivo, y por miedo a que mi actividad en el marketing que dependía de Instagram acabara, empecé a lanzar marcas de productos tangibles como ropa de culturismo / fitness y tés adelgazantes. La facturación de esas tiendas junto a las promociones por Instagram me hizo llegar a esas cifras tan importantes y a la vez adquirí un buen rodaje en la creación de marcas con stock propio.

¿Cómo crecer en redes como tú hiciste?

En Instagram, hace unos años no resultaba demasiado difícil aparecer en la página de explorar con publicaciones que hoy nos parecerían muy básicas. Actualmente todo funciona muy diferente a mis inicios, pero existen nuevas herramientas para potenciar tus publicaciones. Los Reels de Instagram, Tiktok o Youtube shorts te permiten posicionarte muy bien, pero de nada sirve si luego entran en tu perfil y no aportas ningún valor a tu audiencia. También el estilo es muy diferente para hacer crecer una página personal que una página nicho o una página de un negocio.

A día de hoy, sigo experimentando con este tipo de herramientas con la fórmula prueba/error para luego aportarlo a un nuevo módulo de la formación de e-commerce y marketing digital que recientemente he lanzado, enfocado al crecimiento en redes sociales.

¿Qué recomendarías a nuestros lectores para empezar en tu sector?

Como es obvio, formarse es lo primero. Yo empecé sin una formación especializada al respecto, funcioné a base de prueba y error. Es más, una de estas dos marcas que he comentado, la de tés, tuvo un coste de lanzamiento de unos 100.000 euros en stock, proveedores, registros de marca, packaging, etc. y con la que pude recuperar la inversión y quedarme en positivo, pero no fue fácil.

En la época que lancé esta marca si hubiera tenido los conocimientos en marketing online como los que he adquirido, fácilmente podría haber llegado a mayores facturaciones. Afortunadamente las promociones y otras webs de venta online que tenía me permitieron conseguir resultados extraordinarios.

¿En qué inviertes? ¿Algún consejo?

Actualmente invierto en Real Estate y, por supuesto, en mi nueva academia de cursos online. Antes de nada, sobre recomendar a vuestros lectores en qué invertir, es necesario conocer las características y situación personal de cada uno de ellos; pero personalmente, si tuviese que empezar de nuevo, invertiría en construir mi propio negocio online porque es lo más escalable y con lo que con un menor capital se puede llegar más lejos. En mi academia enseñamos justamente eso, a construir un negocio desde cero en el terreno digital.

Por tanto, recomendaría tener una fuente de ingresos capaz de generar recursos para luego dedicarlos a mi propio negocio o a inversiones paralelas que permitan rentabilizar ese capital y así crecer más rápido.

Los primeros 100.000 euros acostumbran a ser los más difíciles, pero cuando ya vas rodando todo es mucho más fácil. No sólo por la capacidad que te da tu propio capital para autofinanciarte, invertir en publicidad u otras inversiones que puedas hacer con el capital, sino porque desarrollas un 6º sentido y visualizas más rápidamente qué funciona y qué no, además intuirás mejor la viabilidad de cualquier nuevo proyecto.

Háblanos de tu nueva academia CursosEcom. ¿Qué es lo que hacéis?

CursosEcom es una nueva academia de ecommerce y marketing digital que he creado junto a mi partner Pablo Segon. Allí enseñamos a personas que parten de cero a construir su propia web y vender productos sin necesidad de tener un inventario (stock). Nos enfocamos en publicidad de pago y orgánica en varias plataformas como Facebook que incluye Instagram, Tiktok o Google.

Las salidas profesionales son varias, desde aprender a usar estas herramientas para negocios propios a montar una agencia para llevar la publicidad a terceros. Eso sí, la salida más común entre nuestros alumnos es la posibilidad de montar su propia tienda web de venta de sus productos, aunque cuando inician el curso no tengan todavía ningún producto en mente, les enseñamos cómo dar con uno con posibilidades de éxito y cómo conseguirlo.

Aquellas personas interesadas, ¿pueden acceder a los cursos sin conocimientos previos?

Totalmente. Es que lo ponemos todo muy fácil, incluso para que alguien sin conocimientos del tema acabe creando su plataforma de venta y facturando. Básicamente enseñamos a ganar dinero por internet a través de la venta online.

Ahora mismo hemos invertido más de 250.000 euros en un centro logístico en Valencia en el que a día de hoy tenemos más de 65 productos diferentes en stock. Todos ellos, además, están disponibles para que el alumno pueda montar una web con uno o varios de ellos y vender inmediatamente con entregas al cliente en 24h/48h. El alumno no necesita comprar un stock por adelantado, evitando así el hándicap de la inversión inicial ya que la hacemos nosotros por ellos. Funciona como un dropshipping siendo nosotros, CursosEcom, los proveedores.

¿Nos puedes dar un ejemplo?

Claro. Con este mismo servicio y curso que ofrecemos, alumnos que partían de cero han conseguido altos ingresos, pudiendo alguno incluso pasar del millón de euros de facturación en 2022 con un margen limpio del 20% aproximadamente. A este último, pronto le haré una entrevista para mis redes. Todos los pedidos que él obtiene los procesamos nosotros en nuestro almacén y él no tiene que avanzar nada ya que va comprándonos a medida que va vendiendo (dropshipping). Estos datos y los de otros alumnos los compartimos por redes sociales, principalmente en el Instagram de @Cursos_Ecom.

¿Podrías profundizar más sobre este modelo de negocio? No es demasiado conocido por el gran público.

Esta gestión de tu propio stock, conocida como dropshipping consiste básicamente en una intermediación comercial entre proveedor o fabricante y tu cliente final.

Aprovecho para comentar que algunas personas que desconocen el sistema y que, incluso, nunca han creado un negocio de ecommerce, piensan que es un mal modelo de negocio porque creen que el dropshipping solo engloba la venta de productos de mala calidad importados de China con un mal servicio y tiempos de envío excesivos, y eso no tiene por qué ser siempre así. La triangular entre fabricante y cliente final lleva existiendo mucho tiempo y hay mil maneras de hacerlo. Se puede hacer bien o mal, como todo en la vida.

Una correcta gestión de un ecommerce basando la logística en el dropshipping es la mejor manera de empezar en la venta online sin tener un coste excesivo de entrada. Es mi propia experiencia después de empezar con stock propio e inversión inicial grande.

¿Cuántos sois en el equipo?

Actualmente nuestro equipo está formado por 14 personas: Pablo Segon y yo como socios fundadores en lo que son las formaciones, y en la integración logística, que es un nuevo valor añadido de CursosEcom, tenemos un tercer partner que es Héctor Blat.

Colaboran también 6 mentores que son asesores para la opción del curso que tiene mentoría individual (Curso PRO). Son alumnos nuestros de éxito que han despuntado y obtenido buenos resultados, habiendo pasado por todos los módulos de nuestro curso y que, posteriormente, hemos integrado para dar el servicio del seguimiento personalizado.

Digamos que los propios alumnos se convierten en mentores, ¿no?

No todos, solo los que despuntan. No contratamos a personas externas para este tipo de trabajo, nos gusta que alguien que previamente ha confiado en nosotros para formarse y, además, se ha esforzado por conseguir éxito, tenga la oportunidad de trabajar en este proyecto ayudando a otros alumnos que parten de cero, facilitándoles el camino que ellos mismos han recorrido.

Además, en el centro logístico también trabajan tres personas en almacén que empaquetan pedidos, una administrativa para la supervisión contable y financiera y Antonio, mano derecha de Héctor, que ayuda a coordinar tanto la atención al cliente como la gestión interna del centro logístico.

Hace relativamente poco que hemos lanzado esta nueva formación y el ritmo de crecimiento que está cogiendo es espectacular. En los últimos tres meses, se han enviado ya más de 25.000 pedidos de alumnos nuevos y eso, sin duda, conlleva un equipo muy bien coordinado detrás para conseguir procesarlos.

¿Cuál es el perfil de vuestros alumnos?

Un porcentaje altísimo de mis seguidores son apasionados del motor con ganas de cambiar su situación o explorar nuevas formas de generar ingresos complementarios. Ellos han sido los primeros alumnos de mis cursos, pero actualmente el perfil es mucho más diverso. La edad es un arco amplio, de los 17 hasta los 50 años, son mayoritariamente hombres por mi relación con el mundo del motor, aunque en las últimas ediciones hemos detectado un incremento del interés en el sector femenino.

¿Cómo estáis ganando alumnos?

Aún no hemos hecho publicidad de pago para nuestra nueva formación, sino que estamos de momento creciendo orgánicamente con mis canales y también con el boca a boca. La satisfacción de nuestros alumnos es nuestra mejor publicidad.

Vamos subiendo opiniones de alumnos de CursosEcom en www.cursosecom.com/opiniones y resultados de nuestros alumnos en www.cursosecom.com/resultados. En los Story Highlights de la cuenta de instagram de @cursos_ecom también vamos subiendo los resultados que nuestros alumnos nos envían.

Para finalizar, ¿algún último consejo?

Te diría que lo más importante es la ejecución, ya que de nada sirve tener buenas ideas si no eres proactivo para llevarlas a cabo. Por ello, en CursosEcom enseñamos y acompañamos a los alumnos para que construyan su propio negocio. Nosotros hacemos que el alumno trabaje en su propio proyecto dándole todas las herramientas, consejos e instrucciones paso a paso para facilitarle el proceso. Priorizamos que pase a la acción con pasión y que, además, empiece a facturar y a luchar de manera autónoma para tener éxito, siendo capaz de vencer todas las dificultades que le puedan surgir.

¿Tienes algún lema que lleves a cabo tras todos estos años de acción?

Es importante no estancarte en una vida monótona sin aspiraciones y ser capaz de atreverte a realizar tus sueños a través de un proyecto profesional que te motive a nivel personal.

Emprender es coger el camino de la aventura, de la acción, de la no dependencia. Prefiero conducir a que me lleven de pasajero y yo ser dueño de mi destino e ir al ritmo que yo quiero. En el camino se encuentra la felicidad. Considero que una vida sin pasión puede llevar a la depresión y a la frustración. ¡Animo a todos vuestros lectores a que luchen por sus sueños y les espero en mis redes!