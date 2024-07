El cruce de acusaciones entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y las patronales CEOE y Cepyme sube de tono a cuenta de la intención de Díaz de aprobar sólo con los sindicatos una reducción de la jornada laboral sin pérdida de sueldo. El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha alertado este martes que hay pymes de diversos puntos de España que le están pidiendo un «paro patronal» o una manifestación contra el intervencionismo del Gobierno.

Cuerva ha advertido de que se está haciendo un daño, puede que «irreparable», al diálogo social, y ha criticado la «alarmante intransigencia» del Gobierno respecto a la reducción de la jornada laboral. Cuerva ha defendido que empresarios y sindicatos son expertos en sus sectores y territorios y que «nadie, en su sano juicio, elimina la opinión de los expertos cuando tiene que tomar una decisión».

«Y, sin embargo, ocurre cuando el Gobierno decide legislar sobre la organización de las empresas. Y quien conoce mejor qué puede hacer, qué puede hacerse y qué no, en términos de salario mínimo, de reducción de jornada, de teletrabajo o de organización de las empresas, son quienes precisamente están a pie de obra», ha afirmado el presidente de Cepyme.

Cuerva ha subrayado que en los últimos 20 años en España, la jornada laboral media se ha reducido de 40,4 horas a 38,3 horas semanales y, sin embargo, en el comercio, el 95% de los empleados están con jornadas de 39 horas.

Para el dirigente empresarial, que se tache de demócrata o no al que está o no de acuerdo con «un miembro del Gobierno», en referencia a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, supone «una falta de respeto». «La intransigencia en este caso del Gobierno sí es alarmante», ha avisado.

Cuerva ha asegurado que, desde algunos territorios de España, se ha solicitado a Cepyme «un paro patronal» o una manifestación contra el intervencionismo del Gobierno y el «hartazgo» de las pequeñas y medianas empresas. Cepyme aprobará mañana en la Asamblea que tiene previsto celebrar un manifiesto a favor de la libertad de empresa.

Cuerva ha afirmado que «no hay ninguna reducción de jornada en ningún país de Europa que se haya hecho de forma unilateral y sin contraprestación o compensación alguna».

«Y ahora decir que los intransigentes somos nosotros cuando llevamos más de cinco meses, casi seis meses negociando con muchísimas opciones encima de la mesa, creo que es faltar a la verdad. Creo que es manipular el trabajo honesto que están haciendo sindicatos y empresarios en algo que es ese potencial, que es la mejora de ese fantasma, de ese elefante que nadie habla, que es la productividad», ha apuntado.

«Por tanto, si hemos sido capaces, sindicatos y empresarios, en ponernos de acuerdo en aquellos sectores, en aquellos territorios, en aquellas empresas en las que si se podía permitir la reducción de la jornada, ¿por qué usurpar esa oportunidad? ¿Por qué orillar la negociación colectiva? ¿Por qué imponer una reducción de jornada, café para todos, para aquellos sectores que ni siquiera se lo pueden permitir?», ha añadido.

Cuerva ha denunciado que el diálogo social ha dejado de entenderse «como el gran instrumento de acuerdo entre trabajadores y empresarios que nos ha conducido a una mejor España» y ha criticado que se quiera incluir a otras organizaciones, en alusión a Conpymes, como interlocutores del Gobierno.

«De pronto se quiere cambiar el modelo de representatividad para contar con interlocutores y amigos en un diálogo social a medida. Y yo no puedo sino rebelarme ante ello y denunciarlo, porque me parece que eso genera un daño del que no sé si podremos recuperarnos, si el modelo es que sindicatos y organizaciones empresariales de partidos políticos sean los protagonistas del diálogo social», ha advertido.